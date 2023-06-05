"З короваєм, з рушниками": зрадник Царьов розповів, як на заході України "вітатимуть" росіян

Проросійський пропагандист Олег Царьов чомусь наївно переконаний, що на заході України окупаційну російську армію вітатимуть ледь не з квітами. Також він заявив, що люди там мріють про "сильну владу".

Нещодавно зрадник України Царьов видав ще одну порцію "потужної" аналітики – мовляв, на заході України прихильників "Єдиної Росії" буде набагато більше, ніж у будь-якій іншій області. Про це він заявив у інтерв'ю російським ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про заяву Царьова

Олег Царьов, що втік до Росії дев'ять років тому, несподівано згадав про те, що він українець. В прямому ефірі він почав розповідати про те, що українці на заході країни начебто тільки і мріють про прихід російської армії, яка їх звільнить.

Західна Україна (правильно казати "захід України" – 24 канал) завжди, завжди усі армії зустрічала з короваями і рушниками. Повірте мені, якщо і коли наша влада прийде на захід України, там прихильників "Єдиної Росії" буде більше, ніж у будь-якій іншій області,

– цинічно заявив він.

Втім, прогалини в історичних знаннях зрадника Царьова – не дивина. Ще 2014 року під час інтерв'ю Громадському телебаченню він не зміг відповісти на запитання журналіста, коли ж почалася Друга світова війна.

Олег Царьов – колишній український депутат під Партії регіонів. Під час Майдану обіцяв "зачистити" протест, проте 20 лютого 2014 року втік до Москви. Раніше заявляв також, що до анексії Криму начебто призвів Майдан. На початку повномасштабного вторгнення активно поширював російську пропаганду, тож у вересні 2022 року СБУ повідомила Царьову про підозру у державній зраді.

Закінчив свою "аналітику" Царьов заявою про те, що на заході України люди нібито хочуть "сильної влади" – а ось якою вона буде, не так вже й важливо.

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