ФСБ стверджує, що стан Царьова після замаху задовільний: його нападника нібито викрили
31 жовтня 2023, 14:52Читать новость на русском
Днями росЗМІ заявили про нібито напад на зрадника України та колаборанта Олега Царьова. За інформацією ФСБ, на сьогодні стан ексдепутата буцімто "задовільний".
Також начебто затримано так званого "координатора" замаху на Царьова. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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В якому стані зараз Царьов
Як повідомили у російській ФСБ, після замаху Царьов перебуває "у задовільному стані". За їхніми даними, нібито було затримано "координатора" нападу на зрадника. Він є мешканцем тимчасово окупованої Ялти та громадянином Росії.
У ФСБ стверджують, що "координатор" замаху нібито організував стеження за Царьовим. Також у нього знайшли саморобну вибухівку, а сам він вже зізнався у скоєному.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що 27 жовтня росЗМІ почали писати, що нібито у зрадника Олега Царьова стріляли.
- Його непритомним знайшли біля санаторію, де він проживав.
- Джерела 24 Каналу в день інциденту підтвердили, що СБУ стоїть за замахом на зрадника Олега Царьова. Там наголосили, що він є абсолютно законною ціллю і має відповісти за свої злочини.
- Напередодні нападу Царьов сказав іншим пропагандистам, що на Росію чекають темні часи.
- 29 жовтня російські ЗМІ з посиланням на друга Олега Царьова повідомляли, що після нападу зрадник все ще перебуває у реанімації у важкому стані. У разі поліпшення ситуації його можуть транспортувати з Криму.
- На сьогодні палату екснардепа посилено охороняють російські спецслужби.