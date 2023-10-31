ФСБ стверджує, що стан Царьова після замаху задовільний: його нападника нібито викрили

Днями росЗМІ заявили про нібито напад на зрадника України та колаборанта Олега Царьова. За інформацією ФСБ, на сьогодні стан ексдепутата буцімто "задовільний".

Також начебто затримано так званого "координатора" замаху на Царьова. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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В якому стані зараз Царьов

Як повідомили у російській ФСБ, після замаху Царьов перебуває "у задовільному стані". За їхніми даними, нібито було затримано "координатора" нападу на зрадника. Він є мешканцем тимчасово окупованої Ялти та громадянином Росії.

У ФСБ стверджують, що "координатор" замаху нібито організував стеження за Царьовим. Також у нього знайшли саморобну вибухівку, а сам він вже зізнався у скоєному.

Що цьому передувало