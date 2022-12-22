Друга хвиля мобілізації в Росії не оголошується, але триває повним ходом, – Жданов
Другу хвилю мобілізації в Росії не оголошували офіційно, але вона йде повним ходом. Військкомати квапляться "нагребти" людей до початку новорічних свят.
Про це в особистому влозі для 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. В Росії зазвичай зимові свята тривають 10 днів, тому військкоми намагаються встигнути виконати план з відлову мобілізованих і доставці їх на зборні пункти.
До теми До лютого Росія знову буде готова наступати, – Жданов назвав умову.
Росгвардія відловлює військовозобов'язаних
Військовий експерт вважає, що в Росії досі доволі високий рівень підтримку війни, але бажаючих йти до воєнкоматів стає все менше.
Вже Росгвардія разом з СОБРом та ОМОНом починають відловлювати тих, кого треба притягнути до військкомату,
– повідомив Олег Жданов.
За словами військового експерта, Росії вже вдалося мобілізувати близько 300 тисяч людей, яких зараз розподіляють на всій лінії фронту, відправляють на навчання в Білорусь, готують в якості резерву.
Подивимось, як буде виглядати друга лінія,
– завершив Жданов.
Жданов розповів про приховану мобілізацію: дивитися відео
Часткова мобілізація в Росії: важливі новини
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