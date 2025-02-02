Велика втрата: внаслідок обстрілу загинув заступник начальника Новогродівської МВА Олег Жужман

Внаслідок ворожого обстрілу Донеччини 1 лютого загинув заступник начальника Новогродівської міської військової адміністрації Олег Жужман.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку ОВА та Новогродівську МВА.

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Олег Жужман загинув під час обстрілу Донеччини

Олег Жужман з 2021 року працював у Новогродівській міській раді на керівних посадах, а з липня 2023 року він обіймав посаду заступника начальника Новогродівської МВА.

Колеги та близькі згадають його як професіонала своєї справи, чуйну доброзичливу людину, люблячого батька, чоловіка та вірного друга,

– написали в Донецькій ОВА.

В Новогродівській міській раді також наголосили, що загибель Олега Жужмана – це велика втрата для громади.

Був взірцем чоловічої порядності і мужності, був не тільки професіоналом своєї справи, але й чуйною, доброзичливою людиною, завжди готовою допомогти та підтримати,

– йдеться в публікації.

Редакція 24 Канали висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега Жужмана. Світла пам'ять!

Варто зазначити, що Новогродівка – це місто у Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Новогродівської міської громади. З вересня 2024 року Новогродівка перебуває під окупацією російських військ.