Олег Винник опанує нову професію "зіркового" викладача в Університеті культури: фото
Українському співаку Олегу Виннику запропонували освоїти нову професію, а саме роботу викладача кафедри шоу-бізнесу в Університеті культури і мистецтв.
Про це повідомив ректор університету Михайло Поплавський на своїй сторінці в Facebook.
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"Топовий артист Олег Винник став зірковим викладачем Кафедри шоу-бізнесу Університету культури!" – написав Поплавський.
Крім того, Михайло Поплавський опублікував фотографії Винника, який відвідав Київський національний університет культури і мистецтв.
Джерело: 24 Канал
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