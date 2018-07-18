Олег Винник опанує нову професію "зіркового" викладача в Університеті культури: фото

Українському співаку Олегу Виннику запропонували освоїти нову професію, а саме роботу викладача кафедри шоу-бізнесу в Університеті культури і мистецтв.

Про це повідомив ректор університету Михайло Поплавський на своїй сторінці в Facebook.

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"Топовий артист Олег Винник став зірковим викладачем Кафедри шоу-бізнесу Університету культури!" – написав Поплавський.

Крім того, Михайло Поплавський опублікував фотографії Винника, який відвідав Київський національний університет культури і мистецтв.