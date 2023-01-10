Через хабар у 35 тисяч: голова Одеської ОВА звільнив скандального заступника Муратова

10 січня 2023, 15:18
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Джерело:

Максим Марченко

10 січня звільнили заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова. Його підозрюють у корупції.

Раніше Муратов вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу.

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Муратова звільнили з посади

Так, від 10 січня цього року звільнено з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Муратова. Відповідне рішення ухвалив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.


Раніше Муратова затримала СБУ / Фото Служба безпеки України

Що відомо про скандального Муратова

  • 3 січня СБУ затримала заступника очільника Одеської ОВА Олега Муратова. Як стало відомо, він хотів за 35 тисяч доларів відкупити підлеглого від тюрми.
  • Чиновника затримали в адмінбудівлі ОВА під час отримання 27 тисяч доларів.
  • У підсумку Муратову повідомили про підозру.
  • 5 січня суд відправив до СІЗО Муратова. Його заарештували на два місяці з правом внесення застави.
  • До речі, перед засіданням Муратов у залі суду заперечив свою провину. Він заявив, що під час затримання до нього нібито застосовували фізичну силу.
  • 9 січня повідомляли, що Олег Муратов вийшов із СІЗО. За чиновника внесли заставу.
  • Згодом стало відомо, що заставу в розмірі 3,2 мільйона гривень вніс сам Муратов.

Автор: Софія Ковнір