Через хабар у 35 тисяч: голова Одеської ОВА звільнив скандального заступника Муратова

10 січня звільнили заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова. Його підозрюють у корупції.

Раніше Муратов вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу.

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Муратова звільнили з посади

Так, від 10 січня цього року звільнено з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Муратова. Відповідне рішення ухвалив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.



Раніше Муратова затримала СБУ / Фото Служба безпеки України

Що відомо про скандального Муратова