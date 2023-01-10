Через хабар у 35 тисяч: голова Одеської ОВА звільнив скандального заступника Муратова
10 січня 2023, 15:18Читать новость на русском
Джерело:Максим Марченко
10 січня звільнили заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова. Його підозрюють у корупції.
Раніше Муратов вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу.
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Муратова звільнили з посади
Так, від 10 січня цього року звільнено з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Муратова. Відповідне рішення ухвалив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
Раніше Муратова затримала СБУ / Фото Служба безпеки України
Що відомо про скандального Муратова
- 3 січня СБУ затримала заступника очільника Одеської ОВА Олега Муратова. Як стало відомо, він хотів за 35 тисяч доларів відкупити підлеглого від тюрми.
- Чиновника затримали в адмінбудівлі ОВА під час отримання 27 тисяч доларів.
- У підсумку Муратову повідомили про підозру.
- 5 січня суд відправив до СІЗО Муратова. Його заарештували на два місяці з правом внесення застави.
- До речі, перед засіданням Муратов у залі суду заперечив свою провину. Він заявив, що під час затримання до нього нібито застосовували фізичну силу.
- 9 січня повідомляли, що Олег Муратов вийшов із СІЗО. За чиновника внесли заставу.
- Згодом стало відомо, що заставу в розмірі 3,2 мільйона гривень вніс сам Муратов.