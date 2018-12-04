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      Олега Верняєва визнано найкращим спортсменом листопада в Україні

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      Олег Верняєв найкращий спортсмен листопада в Україні
      Олег Верняєв найкращий спортсмен листопада в Україні / НОК України

      Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва вдесяте визнано найкращим спортсменом місяця в Україні. Отримавши звання найкращого спортсмена місяця, Олег знову наздогнав за кількістю цих нагород титуловану фехтувальниці Ольгу Харлан. Відтепер в активі Ольги і Олега – по десять високих нагород Національного олімпійського комітету.

      Як повідомили у Національному олімпійському комітеті, "саме срібло планетарного форуму Олега Верняєва стало найвищим досягненням в олімпійських видах програми".

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      На світовій першості в Досі (Катар) досвідчений гімнаст після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв'язку з травмами, операціями та непростим процесом відновлення після них, чудово виконавши у фіналі вправ на брусах свою комбінацію, виборов звання віце-чемпіона світу. В листопаді не було рівних Верняєву у вправах на брусах на змаганнях Кубка світу в Котбусі (Німеччина), де він здобув медаль найвищого гатунку.

      При цьому що у листопаді українці отримали перемоги на чемпіонатах світу з боксу, важкої атлетики, карате, спортивної гімнастики

      Теги: Спорт спортивна гімнастика
      Джерело: 24 Канал
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