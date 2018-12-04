Олега Верняєва визнано найкращим спортсменом листопада в Україні

Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва вдесяте визнано найкращим спортсменом місяця в Україні. Отримавши звання найкращого спортсмена місяця, Олег знову наздогнав за кількістю цих нагород титуловану фехтувальниці Ольгу Харлан. Відтепер в активі Ольги і Олега – по десять високих нагород Національного олімпійського комітету.

Як повідомили у Національному олімпійському комітеті, "саме срібло планетарного форуму Олега Верняєва стало найвищим досягненням в олімпійських видах програми".

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На світовій першості в Досі (Катар) досвідчений гімнаст після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв'язку з травмами, операціями та непростим процесом відновлення після них, чудово виконавши у фіналі вправ на брусах свою комбінацію, виборов звання віце-чемпіона світу. В листопаді не було рівних Верняєву у вправах на брусах на змаганнях Кубка світу в Котбусі (Німеччина), де він здобув медаль найвищого гатунку.

При цьому що у листопаді українці отримали перемоги на чемпіонатах світу з боксу, важкої атлетики, карате, спортивної гімнастики