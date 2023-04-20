Видатний історик та волонтер: як змінився хлопчик з етикетки згущеного молока

На етикетці українського згущеного молока зображено портрет білявого хлопчика. Однак мало хто знає, що ним є чоловік на ім’я Олександр Бабіч.

Олександр Бабіч – знаменитий історик з Одеси. Наразі він займається волонтерством. Детальніше про обличчя згущеного молока – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Японець, який 9 місяців жив у метро Харкова, відкрив заклад з безкоштовними обідами

Що відомо про хлопчика з етикетки згущеного молока

Користувач твітера Денис Соколов повідомив, що завод у Первомайську, який випускає згущене молоко, побудував дідусь Олександра Бабіча. Там також працював його батько, а маленького хлопчика фотографували для пакування товару.



Обличчя дитини – це Олександр Бабіч / фото Дениса Соколова



Олександр Бабіч став волонтером / фото Дениса Соколова

Мало хто знає, але Олександр Бабіч – один з найвидатніших одеських істориків. Він має книгу й вів лекції про Одесу періоду окупації німцями-румунами та підпілля. Чоловік один з перших працював над розсекреченими документами КДБ.



Бабіч має свою книгу / фото Дениса Соколова

До повномасштабної війни Олександр був визнаним вченим й бізнесменом – засновником туристичного агентства в Одесі. Після початку вторгнення чоловік став потужним волонтером. Він допомагає ЗСУ з автомобілями, купує необхідні медикаменти та потрібне обладнання.



Бабіч допомагає українській армії / фото Дениса Соколова



Бабіч займається волонтерством під час війни / фото Дениса Соколова

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 75-річний Фумінорі Цучіко з Японії 9 місяців жив у харківському метро, ховаючись від обстрілів. Тепер він відкрив FuMi Caffe, де безкоштовно годує жителів міста.

Після переїзду до Харкова благодійник власним коштом закуповував їжу для харків'ян, які переховувались у підземці. А для дітлахів постійно влаштовував розваги, щоб відволікти малечу від вибухів.