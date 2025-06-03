Зеленський звільнив заступника командувача НГУ Білоуса з посади

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 червня, зробив низку призначень та звільнень в Силах оборони. Верховний Головнокомандувач ЗСУ знову змінив командирів військових підрозділів.

Володимир Зеленский вирішив звільнити заступника командувача Національної гвардії України. Про це 24 Канал пише з посиланням на опублікований указ президента.

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Зеленський звільнив з посади Білоуса з НГУ

Увечері 3 червня Володимир Зеленський звільнив з посади в НГУ Олександра Білоуса. Яка причина такого рішення – наразі невідомо.

Звільнити Білоуса Олександра Анатолійовича з посади заступника командувача Національної гвардії України,

– йдеться в указі.

До того, як отримати посаду заступника командувача НГУ, Олександр Білоус виконував завдання як директор департаменту логістики Головного управління. Чи отримає військовий нову посаду, Володимир Зеленський ще не повідомив.

Однак увечері глава держави зробив нові призначення воїнів на службу в підрозділах. Так Вадим Сухаревський переведений з посади командувача Силами безпілотних систем на посаду заступника командувача оперативного командування "Схід". Сухаревський зазначив, що мав честь керувати підрозділом в час його становлення.

Замість Сухаревського командиром СБС призначено Роберта Бровді "Мадяра". Таке рішення було ухвалене на нараді з військовим керівництвом, зокрема з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ за рішенням Зеленського став досвідчений військовий та учасник АТО Олег Апостол.

А колишнього командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого призначили начальником Об'єднаних сил ЗСУ.