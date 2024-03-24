Біль був пекельний: рятувальник, якому вдалося пережити удар по Одесі, пригадав події того дня

ДСНС опублікувала інтерв'ю з рятувальником, якому вдалося пережити удар по Одесі 15 березня. Тоді ворог випустив ракету, а коли на місце удару прибули надзвичайники та медики – вдарив вдруге.

Олександр Донцов не тільки вижив після терористичного акту росіян, а й продовжував надавати допомогу – попри власні травми. В той трагічний день саме його фото розлетілися мережею.

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Спогади рятувальника

Олександр Донцов розповів, що у трагічний день 15 березня він виїхав на виклик після першого удару. Разом з колегами вони прибули на місце, взяли своє спорядження і вже за долі секунди почули характерний гул.

Пам'ятаю я кричу, в мене загорілося обличчя, підкасник. І як просто лечу приблизно 60 метрів. Гаситься все, а воно все одно горить, все болить і осколки потрапили. Встати нереально. Я боявся відкрити очі,

– пригадує рятувальник.

Чоловік пригадав, що тоді нічого не бачив. Приблизно десять метрів він повз у такому стані, після чого обперся об стінку.

Однак навіть попри поранення чоловік взявся допомагати пораненим колегам. Як зазначив Олександр, сили полишали його, він не відчував пальців. В один момент він сказав, що більше не може та присівши на дерево почав втрачати свідомість. Єдине, що він бачив перед цим – дівчину з пресслужба, яка зробила ті самі знімки.

Потім він пригадує, як його ведуть до поліцейської машини. Вже перебуваючи у безпеці Олександр першій написав мамі. Чоловік розповів, що дуже сильно переживав, адже вона нещодавно тяжко перехворіла, тому їх не можна було хвилюватися.

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