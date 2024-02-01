Суд вирішив, чи залишати нардепа Дубінського під вартою
1 лютого 2024, 18:32Читать новость на русском
У четвер 1 лютого відбулося судове засідання у справі Олександра Дубінського. Яке рішення ухвалив суд щодо Дубінського – читайте на 24 Каналі.
Раніше, 11 січня, суд постановив тримати Дубінського під вартою до 13 лютого включно. Підозрюваний включався по відеозв'язку, оскільки йому видалили апендикс.
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Яке рішення суду 1 лютого стосовно Дубінського
Нардеп буде під вартою до 13 лютого, адже Київський апеляційний суд відмовив адвокатам політика у зміні запобіжного заходу.
Власне, запобіжний захід Дубінському продовжують неодноразово, сам нардеп весь час твердить, що його "замовили".
Що інкримінують Дубінському
- Підозрюють, що він міг підробити службове посвідчення і таким чином виїхати за кордон. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Про підозру нардепу повідомили ще 8 серпня. Тоді він мав носити електронний браслет, але не робив цього.
- Стаття передбачає штраф 34 – 68 тисяч або обмеженням волі до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
- Утім, Дубінського підозрюють і в тому, що він організував схему незаконного виїзду чоловіків за кордон і ймовірно працював на воєнну розвідку Росії, отримавши позивний "Буратіно". Таким чином, він є фігурантом трьох кримінальних проваджень.
- За даними СБУ, нардеп розхитував суспільно-політичну ситуацію та дискредитував Україну на міжнародній арені.