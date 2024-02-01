Суд вирішив, чи залишати нардепа Дубінського під вартою

У четвер 1 лютого відбулося судове засідання у справі Олександра Дубінського. Яке рішення ухвалив суд щодо Дубінського – читайте на 24 Каналі.

Раніше, 11 січня, суд постановив тримати Дубінського під вартою до 13 лютого включно. Підозрюваний включався по відеозв'язку, оскільки йому видалили апендикс.

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Яке рішення суду 1 лютого стосовно Дубінського

Нардеп буде під вартою до 13 лютого, адже Київський апеляційний суд відмовив адвокатам політика у зміні запобіжного заходу.

Власне, запобіжний захід Дубінському продовжують неодноразово, сам нардеп весь час твердить, що його "замовили".

Що інкримінують Дубінському