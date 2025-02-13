Наказав атакував Миколаївську облраду: СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу
- СБУ заочно повідомила російському генералу Олександру Дворнікову про підозру у воєнних злочинах, зокрема в ударі по Миколаївській облраді.
- Атака була здійснена крилатою ракетою "Іскандер" з території Криму, що також пошкодила навколишні будівлі, центр дитячої творчості та цивільні об’єкти.
- Дворнікову інкримінують порушення законів і звичаїв війни, і тривають заходи для його притягнення до відповідальності.
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Олександру Дворнікову. У березні 2022 року він наказав ударити "Іскандером" по Миколаївській обласній раді.
Ця атака за допомогою крилатої ракети спричинила руйнування та загибель десятків людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.
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Що відомо про Дворнікова
Співробітникам СБУ вдалося зібрати зібрала докази воєнних злочинів з боку російського генерала армії Олександра Дворнікова – колишнього командувача Південного військового округу збройних сил Росії.
Згідно з оприлюдненою інформацією, ще 29 березня 2022 року за його наказом російські загарбники здійснили удар крилатою ракетою класу "земля-земля" по адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради.
Її запуск відбувся з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який базувався на тимчасово окупованій території АР Крим. Тоді унаслідок ворожого удару загинуло 36 людей. Ще 38 – отримали поранення різного ступеня тяжкості,
– ідеться у повідомленні.
Нагадують, що крім вищезгаданого, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні авто громадян.
Дворнікову заочно оголосили підозру за статтею про порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини.