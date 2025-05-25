На війні загинув захисник України з Коломиї Олександр Григорців

Коломиянин Олександр Григорців загинув на фронті 21 травня. Чоловік захищав країну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.

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Григорців був головним сержантом, командиром відділення охорони роти охорони 114-ї бригади тактичної авіації. Він повернувся з-за кордону, щоб захищати країну.

Олександр Григорців / Фото з фейсбуку міського голови Коломиї

Висловлюю співчуття родині та близьким Олександра. Він боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення, повернувшись з-за кордону. Вічна памʼять та слава нашому захиснику,

– повідомив Станіславський.

"Про час та місце похорону Олександра повідомлю додатково", – пояснив він.

В "Інформатор Коломия" розповіли, що у неділю, 25 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника. Попередньо, о 16:00 траурна процесія прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ.

Парастас розпочнеться у неділю, 25 травня, у соборі Преображення Христового УГКЦ о 17:00. Чин похорону розпочнеться о 10:00 26 травня в цьому ж храмі. Поховають героя на Алеї Слави.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Григорціва. Вічна пам'ять!