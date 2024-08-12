Олександра Хейла затримали на хабарі: що відомо про заступника міністра та які статки він має

Співробітники СБУ та НАБУ затримали заступника міністра енергетики України на хабарі у пів мільйона доларів. Посадовця Міненерго та його трьох спільників спіймали "на гарячому" одразу після отримання третього траншу.

За данними "Суспільного", йдеться про заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Вже невдовзі Кабмін звільнив Хейла з посади. Що відомо про затриманого, передає 24 Канал.

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Що відомо про Олександра Хейла

Відомо, що Олександр Хейло став заступником міністра відносно нещодавно – з вересня 2023 року. З грудня 2022 року та до призначення посадовець очолював ДП "Укрвугілля". У період з 2013 по 2022 рік Хейло працював на керівних посадах ДП "ВК "Краснолиманська", ПАТ "Енергоінвест Холдинг", ПАТ "Центренерго".

Заступник міністра енергетики за фахом гірничий інженер. Освіту Хейло здобував у Державній гірничій академії України за спеціальністю – "Підземна розробка родовищ корисних копалин", а також закінчив Донецький національний університет за спеціальністю "Правознавство".

Декларація Хейла

У декларації за 2023 рік Олександр Хейло вказав, що має:

квартиру на 133 квадратних метри за 4 мільйони гривень

автомобіль VOLKSVAGEN Touareg 2011 за 874 тисячі гривень

земельну ділянку на 600 квадратних метри

гараж

акції в ПАТ "Донбасенерго"

60 тисяч доларів готівкою

354 тисячі гривень на рахунках у банках

Більшістю цього майна Хейло володіє спільно з дружиною. Єдиним джерелом доходу посадовця вказана заробітна плата за основним місцем роботи. Цікаво, що Олександр Хейло має кредит на суму у 2 366 449 гривень з 2020 року.

Також Олександр Хейло зазначив у декларації, що орендує квартиру розміром 50 квадратних метрів.