ВАКС обрав запобіжний захід нардепу від ОПЗЖ Качному: який розмір застави йому призначили
- Вищий антикорупційний суд призначив народному депутату Олександру Качному запобіжний захід.
- Качного підозрюють в незаконному збагаченні.
Вищий антикорупційни суд 17 квітня 2026 року провів засідання у справі народного депутата від фракції ОПЗЖ Олександра Качного. Йому обрали запобіжний захід та призначили грошову заставу в сумі 3 мільйонів гривень.
Про це поінформувала кореспондентка Суспільного із зали суду.
Актуально ВАКС дозволив Тимошенко разово поїхати за кордон: куди та на скільки
Що відомо про справу Качного?
Прокурор САП Роман Кимлик просив суд визначити заставу в розмірі 4207 неоподатковуваних мінімумів, що становить понад 12,7 мільйона гривень.
Суд частково задовольнив клопотання й встановив заставу для Качного у 3 мільйони гривень, а також зобов'язав його дотримуватися процесуальних обов'язків і з'являтися на виклики слідства та суду.
Адвокат нардепа Олег Слободяник повідомив, що рішення не оскаржуватимуть і заставу внесуть.
Варто нагадати, що не так давно НАБУ та САП викрили схему незаконного збагачення і затримали чинного народного депутата, який за два роки накопичив близько 13 мільйонів гривень доходів, що суттєво перевищують його офіційні декларації.
За даними слідства, у 2020 – 2021 роках за отримані гроші свого часу він придбав котедж і земельну ділянку в Коблево на узбережжі Чорного моря, а також квартиру в Києві.
Зауважимо! Народному депутату оголосили підозру в незаконному збагаченні за статтею 368-5 КК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися окремою діяльністю строком до трьох років.
Які ще справи розглядали у ВАКС останнім часом?
Антикорупційний суд призначив 2 роки ув'язнення нардепці Людмилі Марченко та її помічниці у справі про хабар 11,3 тисячі доларів, із забороною на держпосади на 3 роки.
Колишнього заступника директора Харківського авіапідприємства засудили за корупцію та фінансові зловживання, також зобов'язавши відшкодувати понад 34 мільйони гривень підприємству.
Суд визнав суддю Одеського райсуду Людмилу Салтан винною в хабарництві та призначив 6 років ув'язнення, конфіскацію майна й заборону на держслужбу на 3 роки.