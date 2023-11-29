Прихильник війни і Z-символіки: Санду позбавила громадянства проросійського політика Калініна

Президентка Молдови Майя Санду позбавила громадянства Алєксандра Калініна. Він був лідером маргінальної проросійської "Партії регіонів" і "Конгресу молдавських діаспор у Росії".

Указ про позбавлення молдовського політика громадянства опублікували 27 листопада 2023 року на офіційному сайті президента, інформує 24 Канал.

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Що відомо про позбавлення громадянства проросійського Калініна

Причиною позбавлення громадянства став підпункт 3 пункту 1 статті 23 закону про громадянство, який пов’язаний із "вербуванням у збройні сили іноземної держави".

Довідково !Алєксандр Калінін став головою "Партії регіонів" в 2016 році.

Політик відкрито підтримував розв’язану Росією війну в Україні. У своїх соцмережах він з'являється у військовій формі, із символікою Z, яка є забороненою в Молдові.

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