Олександр Камишін став виконувачем обов'язків голови Укрзалізниці

Колишнього менеджера Ріната Ахметова Олександра Камишіна призначили виконувачем обов'язків голови Укрзалізниці. Він замінив на посаді Івана Юрика.

В Укрзалізниці новий голова

Рішення про призначення Камишіна схвалив Кабінет Міністрів. Це відбулося на засіданні 11 серпня.

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Зауважимо, призначити Камишіна на посаду рекомендувала наглядова рада Укрзалізниці. Він виконуватиме обов'язки голови до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного керівника правління.

Що цьому передувало

Юрик написав заяву про звільнення від виконання обов'язків голови правління Укрзалізниці. Її схвалила наглядова рада. Втім він залишиться членом правління й відповідатиме за фінанси.

Що відомо про Олександра Камишіна

Джерело: "Ліга.Бизнес"