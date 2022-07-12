Фура зібрала нас у гармошку, – нардеп від "Слуги народу" потрапив у ДТП

"Слуга народу" Олександр Куницький 11 липня потрапив у Києві в ДТП. Відомо, що нардеп не постраждав.

В автомобілі в'їхала фура

Інцидент трапився на вулиці Набережно-Рибальській. До нього причетні одразу 4 автомобілі.

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Я сьогодні потрапив у ДТП, але не зі своєї вини. Фура врізалася в машини, які стояли, і просто зібрала нас у гармошку. Дивом ніхто не постраждав,

– розповів парламентар.

На фото з місця події видно, що фура врізалася в один легковий автомобіль, а той, своєю чергою, у ще 2, які були розташовані поруч.



В одному з автомобілів був нардеп Куницький

Куницький також спростував інформацію, яка ширилася соцмережами та ЗМІ, про те, що він був пасажиром автомобіля, який зіткнувся з іншим транспортом на Новоірпінському шосе у Святошинському районі. У цій аварії загинули двоє осіб.

Що відомо про Куницького