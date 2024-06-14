Уже 16 днів не виходить на зв'язок: у Харкові за дивних обставин зник журналіст Олександр Лапшин

Міністерство внутрішніх справ внесло журналіста і волонтера Олександра Лапшина до бази зниклих безвісти. Два тижні тому чоловік вийшов зі своєї квартири у Харкові і не повернувся.

У Харкові шукають журналіста Олександра Лапшина.

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Деталі зникнення

За словами родичів і друзів Олександра, чоловік вийшов зі своєї квартири 29 травня. З того часу вже 16 днів від журналіста немає жодної звістки.

Привертає увагу той факт, що, виходячи з помешкання, він не взяв із собою ні мобільного телефону, ні документів. Зазвичай журналіст ніколи не залишав телефон і завжди перебував на зв'язку.

"Що могло статися того дня, не зрозуміло", – діляться переживаннями рідні Олександра.

: Олександр Лапшин – 43 – річний журналіст і волонтер. Проживав сам, від початку повномасштабного вторгнення писав і знімав про перебіг російсько-української війни. Кілька його матеріалів вийшли на "Українській правді".

Відомо, що напередодні свого зникнення Олександр Лапшин розмовляв з батьками і братом. У чоловіка було все добре, нічого не вказувало на те, що у нього були якісь проблеми.

Родичі Олександра написали заяву до поліції. Усім, хто бачив журналіста або щось знає про його зникнення, можна звертатися за номером "102" або телефонувати братові волонетра: 0506158283.

Зазначимо, що з дня повномасштабної російської агресії десятки тисяч українців вважаються зниклими безвісти. За інформацією поліції, понад 52 тисячі громадян України перебувають у розшуку.

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