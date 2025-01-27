Алєксандр Лукашенко висловися про критику влади у Великій Британії. За словами самопроголошеного лідера Білорусі, саме це буцімто призвело до того, що країною керують її "колишні підлеглі".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Алєксандра Лукашенка на запитання журналіста Sky News на пресконференції 26 січня.

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Що мав на увазі Лукашенко своєю заявою щодо Британії

Журналіст Sky News поставив самопроголошеному лідеру Білорусі запитання про чесність виборів у його країні, зазначивши, що загалом у демократичних державах під час голосування кандидатів можна критикувати. Однак у Білорусі це неможливо через політичні та репресивні утиски.

На це Алєксандр Лукашенко сказав, що у Великій Британії "не просто критикують владу, а "поносять" її як хочуть".

І ви (британці – 24 Канал) вже дійшли до того, що вами вже нещодавно керував індус (Ріші Сунак – 24 Канал). Я чому це кажу? Коли я зустрічався з англійцями, казав: "Ну, ви молодці. Ви колись були імперією, а зараз ваші підлеглі вами керують",

– заявив самопроголошений лідер Білорусі.

Довідка! Ріші Сунак народився у британському місті Саутгемптоні, що на березі Ла-Маншу, в родині пенджабського походження, яка емігрувала у Британію зі Східної Африки.

Лукашенко також зазначив, що для Великої Британії це дивно, а ось "у Білорусі владу не критикують". Водночас самопроголошений білоруський президент зауважив, що, мовляв, нікому не забороняв критикувати його, бо "мені це не потрібно".

До слова, 26 січня у Білорусі відбулися так звані "вибори", де Алєксандр Лукашенко вчергове проголосив себе президентом. За попередніми даними, самопроголошеному лідеру ЦВК намалювало 86,82% голосів.

У Єврокомісії, реагуючи на "вибори" у Білорусі, зазначили, що голосування було фіктивним та позбавленим легітимності. ЄС також мало б випустити спільну заяву щодо невизнання цього "голосування", але її заблокувала Угорщина.