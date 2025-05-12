Лукашенко вже готується помирати: це підтвердила цікава деталь на "параді"

Олександр Лукашенко був присутній на параді 9 травня в Москві, але більшу увагу привернув його син Микола. Саме йому диктатор планує передати владу, адже вже сам почав говорити про свою смерть.

Таку думку 24 Каналу висловив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко, зауваживши, що самопроголошений президент Білорусі звертався до духів. Водночас з призначенням сина на посаду можуть виникнути труднощі.

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Лукашенко готується до смерті

За словами заступника керівника Перехідного Кабінету Білорусі, на "параді побєди" поруч з російським диктатором сиділи лідери Китаю та Казахстану. Навіть син Лукашенка весь час сидів ззаду Путіна. Водночас сам білоруський диктатор був набагато далі, що стало для нього приниженням.

В Лукашенка є цей сценарій – він готує свого молодшого сина до влади. В Лукашенка же трясеться голова, проблеми зі здоров'ям. В Мінську 9 травня він говорив до ветеранів, які вже мертві та сказав, що теж помре та прийде до них,

– наголосив він.

Хоч Лукашенко і готується до смерті, перед ним постав виклик – зберегти систему влади, яку він будував 30 років. Очевидно, що гарантувати це зможе лише сім'я. Президентом в Білорусі може стати людина, яка має 40 років, його сину – 20. Зараз білоруський диктатор займає ще одну посаду – є головою Всебілоруських народних зборів.

Він спробує під контролем цієї посади призначити сина на посаду президента раніше. В Лукашенка не буде проблем зі зміною Конституції, адже він – диктатор,

– додав Латушко.

До речі, під час відкриття нового Міжнародного виставкового центру в Мінську білоруський диктатор заявив, що затримався у влади, але потрібно потерпіти. Він зазначив, що має на меті зберегти державу "вже навіть не стільки для себе, скільки для дітей".