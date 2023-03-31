Лукашенко боїться контрнаступу ЗСУ та закликає Росію атакувати "фосфором та ураном"

31 березня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашекно традиційно звернувся до парламенту та народу країни. Майже вся промова білоруського диктатора торкалась теми війни в Україні.

Співпраця з Росією Лукашенку явно дається в знаки. Він, як і його наставник Владімір Путін, під час промови неодноразово повторював, що "ядерну державу (Росію) не можна перемогти", передає 24 Канал.

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Лідер Білорусі закликав до перемир'я

У своїй промові Лукашенко щонайменше п'ять разів повторив, що "потрібно терміново розпочинати переговори без попередніх умов" та "миритися". За його баченням, Україна та Росія повинні негайно припинити переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки.

Звісно, без погроз у сторону цивілізованого світу не обійшлось.

А якщо Захід знову використає цей час для обману, то Росія буде зобов'язана залучити всю міць ВПК та армії – і фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран: все має піти в хід,

– видав диктатор.

Крім того, Лукашенко заявив, що "контрнаступ України – це найгірше, що можливо, надзвичайно небезпечне, призведе до неконтрольованої ескалації". Він додав, що наступ українських військ "унеможливить переговори про мир".

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"Якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії, буде застосована найстрашніша зброя", – погрожував білоруський тиран.

Також він неодноразово лякав керівництво України, що військово-промисловий комплекс Росії "розгортається зараз на повну силу".

Найбільш іронічною заявою Лукашенка була фраза, що "НАТО готується вдертися до Білорусі та зруйнувати нашу країну".

Росія обговорюватиме з Білоруссю "перемир'я" в Україні