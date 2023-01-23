Суд відмовився відсторонити мера Полтави Мамая з посади
23 січня 2023, 19:34Читать новость на русском
Джерело:"Полтавщина"
Київський районний суд Полтави не задовольнив клопотання щодо відсторонення Олександра Мамая з посади міського голови. Він продовжуватиме виконувати обов'язки мера.
Прокуратура просила тимчасово відсторонити Мамая від посади на 2 місяці через підозру у держзраді. Суд відмовив.
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Поки що Мамай залишився міським головою
23 січня відбулось закрите засідання, під час якого суддя Юрій Бабенко розглянув клопотання прокурора щодо тимчасового відсторонення Мамая від посади міського голови Полтави. Розглянувши позиції обох сторін, суддя відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання.
Відхилили подання прокуратури, поки залишаюся міським головою,
– прокоментував рішення судді Мамай.
У чому підозрюють мера Полтави
- 29 грудня 20222 року Служба Безпеки України навідалась у кабінет мера Полтави та оголосила про підозру Олександрові Мамаю.
- Високопосадовця підозрюють у тому, що він поширював інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил нашої держави та цим допомагав ворогові – стаття 144 Кримінального кодексу нашої держави.
- За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 12 років ув'язнення.
- У п'ятницю, 20 січня, відбувалось закрите засідання в одному з райсудів Полтави, на якому Олександрові Мамаю мали б обрати запобіжний захід. Проте суддя Юрій Бабенко не обрав Мамаю жоден запобіжний захід, хоч про це просив прокурор.