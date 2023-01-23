Суд відмовився відсторонити мера Полтави Мамая з посади

Київський районний суд Полтави не задовольнив клопотання щодо відсторонення Олександра Мамая з посади міського голови. Він продовжуватиме виконувати обов'язки мера.

Прокуратура просила тимчасово відсторонити Мамая від посади на 2 місяці через підозру у держзраді. Суд відмовив.

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Поки що Мамай залишився міським головою

23 січня відбулось закрите засідання, під час якого суддя Юрій Бабенко розглянув клопотання прокурора щодо тимчасового відсторонення Мамая від посади міського голови Полтави. Розглянувши позиції обох сторін, суддя відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання.

Відхилили подання прокуратури, поки залишаюся міським головою,

– прокоментував рішення судді Мамай.

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