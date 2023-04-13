Трагічно загинув батько генерала Марченка: момент ДТП потрапив на відео

У місті Вознесенськ у Миколаївській області трапилась смертельна ДТП. В аварії загинув батько генерала ЗСУ Дмитра Марченка – Олександр.

Про це повідомив сам генерал. Він також опублікував момент ДТП, який потрапив на відео.

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Деталі аварії

На відео видно, що загиблий Олександр Марченко пересувався на мопеді. По зустрічній ліній промчав легковий автомобіль, який збив чоловіка.

Цікаво, що після зіткнення винуватець ДТП не зупинився, а продовжив гнати по трасі.

Гарні люди не вмирають – вони йдуть у небо! Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Я робив і роблю все, щоб ти мною тільки пишався, найстрашніше покарання для мене, це твоє розчарування! Пробач, що не зміг... я дуже старався!!! Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш що можеш далеко не все! Спочивай з миром, рідний, ти був найкращим батьком і прикладом для наслідування!

– йдеться у пості Дмитра Марченка.

Дмитро та Олександр Марченки / Фото з фейсбуку Дмитра Марченка

Генерал також подякував лікарям, які боролися за життя його батька.

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