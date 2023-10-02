"Величезний патріот і націоналіст": на Луганщині загинув командир роти стрілецького батальйону

На Луганщині загинув український військовий Олександр Пастух родом із Хмельницької області. Йому було лише 42 роки.

Захисник мав позивний "Добрий". Він був командиром третьої роти другого стрілецького батальйону імені Тараса Хаммера.

Важливо В Україні на війні загинув громадянин Естонії з позивним "Стінгер"

Що відомо про загиблого Героя

У Війтовецькій громаді розповіли, що Олександр Пастух народився 23 травня 1981 року. Він навчався у Війтовецькій школі, а після 6 класу із родиною переїхав до Києва.

Згодом чоловік вступив до київського технікуму електронних приладів, а потім – здобув вищу освіту на кафедрі політології філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

Життя Сашка було складним та тернистим. Він – величезний патріот і націоналіст. І за свої націоналістичні та патріотичні ідеї був політичним в'язнем у період із 2004 по 2014 рік, а це, майже, половина його короткого життя,

– розповіли про Героя.

У 2014 році Олександр став добровольцем до лав батальйону "Азов". А після повномасштабного вторгнення з 24 лютого був у складі другого стрілецького батальйону ДУК "Правий сектор".

Шляхетність, відвага і добре серце – це назавжди чесноти Олександра. Він ніколи не скаржився на війні, а був впевнений у своїх поглядах і вчинках. У виснажливих боях і труднощах – мотивував не здаватися, не скиглити та продовжувати.

На жаль, Олександр загинув 29 вересня під час виконання бойового завдання біля Кремінної, що на Луганщині. Прощання з Героєм відбудеться у Києві 4 жовтня. Поховають його на Лісовому кладовищі.

Олександр загинув на Луганщині / фото із соцмереж

Втрати України на війні