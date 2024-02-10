Кабмін звільнив першого заступника Умєрова: Павлюк переходить на іншу посаду

Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра оборони. Цю посаду займав Олександр Павлюк.

Зазначимо, що після приходу на посаду Рустема Умєрова Павлюк став єдиним заступником, який залишився у команді. До цього він займав цю ж посаду за Олексія Рєзнікова.

Дивіться також "Сніговий барс" замість "Залізного генерала"․ Що про відставку Залужного пишуть західні ЗМІ

Звільнення Павлюка

Кабінет Міністрів України 10 лютого звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони. Зазначається, що причиною такого рішення є перехід на іншу роботу. Водночас наразі офіційно не надходило повідомлень, яку ж посаду наразі займе Павлюк.

Пане Генерале, честь працювати з вами. Наступні завдання та виклики попереду. Переможемо разом,

– написав Умєров.

Павлюк займав посаду першого заступника з 21 лютого 2022 року. Спочатку він працював у команді тодішнього міністра оборони Олексія Рєзнікова, а згодом став єдиним, хто зберіг посаду з приходом Рустема Умєрова.

Зазначимо, що генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк з початком повномасштабного вторгення керував обороною країни на Сході. Потім деякий час очолював Київську обласну військову адміністрацію. З травня 2022 по 21 лютого 2023 року Павлюк був начальником штабу – заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва. Потім його призначили першим заступником міністра оборони.

Оновлення з приходом Сирського