З перших днів вторгнення боронив Україну: у лікарні Дніпра помер військовий Олександр Петрик

Україна втратила ще одного свого захисника. 15 грудня внаслідок тривалої хронічної хвороби у лікарні Дніпра помер військовий Олександр Петрик.

Трагічну звістку повідомили в Делятинській громаді Івано-Франківщини, де оборонець проживав упродовж тривалого часу, передає 24 Канал.

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Що відомо про Олександра Петрика

У громаді зазначили, що 45-річний Олександр Петрик народився та виріс в селі Житники Могилів-Подільського р-ну Вінницької області. З 1997 року чоловік проживав на території в селищі Делятин, де проходив військову службу.

Петрик був штаб-сержантом, старшим техніком батареї управління та артилерійської розвідки військової частини А 4056.

Із перших днів вторгнення Росії став на захист Батьківщини.

На жаль, тривала хронічна хвороба забрала його життя...Він помер 15 грудня 2024 року внаслідок тривалої хронічної хвороби в стаціонарі Дніпропетровської обласної кілінічної лікарні імені Мечнікова,

– йдеться у повідомленні.

В Олександра залишилася дружина, донька Анастасія та двоє онуків, які проживають в селищі Делятин.

Зверніть увагу! Про дату і час прибуття в Делятин скорботного кортежу із тілом Олександра Петрика у громаді повідомлять додатково.

До слова, нещодавно стало відомо про загибель батька і сина з Полтавщини, Анатолія та Євгенія Шаповалів. Героям було 45 і 24 роки відповідно.