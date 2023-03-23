Майже рік не знали, що сталося: на Київщині попрощалися з командиром взводу спецпризначення
Джерело:Бучанська міська рада
23 березня на Київщині провели в останню путь провели командира взводу спецпризначення Олександра Пилипця. Понад рік його вважали зниклим безвісти.
З воїном попрощалися в Бучі. Після цього його поховали в Ірпені.
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Понад рік вважався зниклим безвісти
Влітку минулого року рідні втратили зв'язок зі старшим лейтенантом Олександром Пилипцем. Він вважався зниклим безвісти після бою біля села Білогірка на Херсонщині 12 липня 2022 року.
Тільки 16 березня цього року його тіло опізнали в одному з бюро судмедекспертизи Миколаївщини. Після чого тіло воїна віддали на поховання.
Через тиждень тіло Героя привезли у рідне місто – Бучу, де місцеві зустріли його на колінах.
Олександра Пилипця на колінах зустріли у Бучі: дивіться відео
Рік тому загинув оператор 24 Каналу
- 23 березня 2022 року у боях під Попасною на Луганщині загинув оператор 24 Каналу Юрій Олійник. Наш колега пішов добровольцем у перший день вторгнення. До того він воював у АТО у Донецькій області у 2014 – 2015 році.
- Був бійцем 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка виконувала завдання в зоні бойових дій.
- Після повернення з АТО працював оператором 24 Каналу. Юрій Олійник був дуже талановитим, працював над проєктами "Ми", "Ми 2.0", "Трансплантація", "Зберегти життя", а також над створенням проєкту "Інтерв'ю24", зокрема знімав інтерв'ю з ВІЛ-позитивною, "день у швидкій", інструкцію з першої домедичної допомоги та багато іншого.
- Попрощались з оператором 24 Каналу Юрієм Олійником у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові 31 березня 2022 року.
- До роковин з дня загибелі нашого колеги монтажер та помічник режисера 24 Каналу Костянтин Габрійчук зібрав розповідь колег у ролик пам'яті Юрія Олійника, яку ви можете переглянути тут.