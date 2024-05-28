"Нє*уй шастать": оператор пропагандистів підірвався на міні

Оператор всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) поранений. Чоловік підірвався на міні у Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Вєсті" з посиланням на "військора" Євгена Піддубного, інформує 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Сам Піддубний написав, що вони їхали на баггі у Вовчанську і "підлетіли" на міні.

В деяких російських телеграм-каналах розповіли трохи детальніше про ситуацію. Там зазначили, що оператора ВДТРК Алєксандра Пушина було поранено осколком у ногу під час підготовки репортажу про "наступ російських військ". Цю інформацію вони подають з посиланням на самого Піддубного.

За його словами, вони з Пушиним супроводжували російських військовослужбовців у Вовчанську, коли оператор отримав поранення. Зазначається, що його оперативно евакуювали до Бєлгородської області. Також зазначають, що загрози життю оператора пропагандистів немає.

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