Сподіваюсь на конструктивну розмову, – Ширшин виступив з новою заявою

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Олександр Ширшин заявив, що йде у відставку. Це викликало у суспільстві широкий резонанс та обурення серед військових.

У своїх соцмережах Ширшин зробив нову заяву та подякував усім за підтримку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Ширшина.

Новини до теми "Дебільні задачі": комбат 47-ї бригади Маґура Ширшин написав рапорт про відставку

Що розповів Ширшин про бойові завдання на Курському напрямку

Комбат 47-ї бригади каже, що не очікував на такий резонанс та зазначає, що, мабуть, запит на розв'язання цих проблем величезний.

За його словами, під час виконання завдань на Курщині та українсько-російському кордоні, він зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат.

Ширшин додає, що це траплялося неодноразово та без урахування попереднього трагічного досвіду. А також запевняє, що з боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат.

Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади),

– розповідає комбат 47-ї бригади.

Він пояснює, що через відсутність належного реагування, написав допис, аби пояснити, що варто змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості. Ширшин каже, що ніколи не вимагав відставки Головнокомандувача чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, тому що проблеми є системними, а не завʼязані на одній людині.

Проте натомість отримав звинувачення, наклепи та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" як від лояльних осіб, так і від "військової еліти".

Ширшин також пояснює, що ніколи не казав про необхідність припинити воювати, а навпаки вважав, що ворога потрібно знищувати й окрім оборони, наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому він підтримував Курську операцію і її реалізацію на перших етапах.

За його словами, батальйон завжди був на складних ділянках. Його роботу і результати неодноразово висвітлювали ЗМІ та президент Зеленський у своїх зверненнях. Він каже, що піхота "буквально вигризала українську землю" і, попри втрати та оплакування побратимів, військові завжди збирали волю в кулак та мстилися.

Проте останні кілька місяців у нього складається враження, що їх просто намагаються стерти. На його думку, життями людей розпоряджаються "наче зайвими грошима на гулянках", а співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності.

Саме це спонукало його висвітлити цю проблему публічно. Ширшин запевняє, що, попри його заяву, ніхто з бійців не знявся та не залишив позиції, вони продовжують виконувати нові завдання поки ще під його управлінням.

Він також зазначає, що тепер вже є спроби комунікації від Генштабу та каже, що сподівається на конструктивну розмову і випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто "замилювання очей".