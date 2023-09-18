Лише за тиждень звільнені 5 квадратних кілометрів: у ЗСУ розповіли про успіхи на Півдні

За останній тиждень ЗСУ на Півдні звільнили понад 5 квадратних кілометрів. А от росіяни зазнають дедалі більших втрат.

Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, в ефірі телемарафону поділився деталями щодо українського контрнаступу. Росіяни останніми днями втрачають більше техніки та людей.

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Що повідомив речник

Ворог безуспішно намагається повернути втрачені позиції у районах Роботиного та Вербового, але ЗСУ утримують ініціативу і тиснуть на росіян. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за останній тиждень звільнено понад 5 квадратних кілометрів, а загалом, з початку контрнаступу, – 262 квадратних кілометрів,

– сказав Штупун.

За минулу добу, 17 вересня, загальні втрати ворога на Таврійському напрямку різко зросли і склали 313 осіб, а перед цим три дні поспіль трималися в районі 200 осіб. Техніки вчора ворог втратив також більше, ніж завжди, – в півтора рази.

Наші захисники відмінусували 31 одиницю техніки окупанта:

4 гармати;

1 засіб ППО;

3 одиниці спеціальної техніки.

Чому росіяни зазнають більше втрат на Півдні

Ворог підтягує резерви, і "м'ясні штурми" даються взнаки. Причому окупанти тягнуть все що можуть не тільки з тимчасово окупованих територій, а й з Росії.

За словами Штупуна, в обороні наразі стоять повітряно-десантні війська (які Росія вважає елітою своєї армії) і фіксується прибуття загонів "Шторм" і "Шторм-Z", основу яких складають колишні ув'язнені. Штурмовиками Росія намагається прикрити і підсилити десантників. Утім, говорить речник ОСУВ "Таврія", резерви ворога теж не вічні.

Інформація про рух ворога від партизанів

Рух "Атеш" також повідомляє про те, що загарбники перекидають свої резерви на Запорізький напрямок через Маріуполь. Це, зокрема, резервні танки та вантажівки: "Урали", "КАМАЗи", а також Т-72. "Інформація допоможе Силам оборони України максимально ефективно зустріти ці резерви. Ми бачимо все! Маріуполь – це Україна!" – говорять в "Атеш".