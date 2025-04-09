Наступ на Сумщину, мобілізація і втрати ворога: головне з великого інтерв'ю Олександра Сирського
Олександр Сирський дав велике інтерв'ю виданню "Лівий берег". Під час розмови головнокомандувач ЗСУ торкнувся тем мобілізації, наступів ворога на Сумщину та Харківщину, а також ворожих втрат.
Що ще сказав Олександр Сирський в інтерв'ю для LB.ua та які заяви зробив – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області, – Сирський
Головне з інтерв'ю Олександра Сирського
Сподіваюся, що, можливо, за місяць – два – три ми зможемо значно наростити кількість оптоволоконних FPV, що практично позбавлять ворога переваг, які він має наразі, Олександр Сирський зазначив, що підготовлений мобілізаційний ресурс противника – тих, хто проходив військову службу, військову підготовку, складає близько 5 мільйонів осіб. А мобілізаційний ресурс загалом – 20 мільйонів. Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що ситуація з Юрієм Галушкіним (екскомандувачем оперативно-тактичного угруповання "Харків"), Артуром Горбенком (командиром 125 окремої бригади ТрО) і Іллею Лапіним дуже непроста. Тому що кожен військовослужбовець і кожен начальник відповідає за свої дії. Якщо ти отримав бойове розпорядження, ти зобов'язаний його виконати. Тому що невиконання бойового розпорядження – це злочин, І коли ставлять завдання, наприклад, провести мінування, виставити мінні поля, провести інженерне обладнання, встановити мінно-вибухове чи невибухове загородження, провести обладнання позицій, перевірити організацію системи вогню, тобто виїхати. Тим більше на напрямку, де ми вже знали, що противник буде наступати. "Командир цього угруповання отримав від мене завдання і мені звітував. Усно. А потім ще надавав письмові звіти про те, що от таке завдання, бойове розпорядження виконане. Тобто перевірено, організовано, виставлено, проведено мінування, нарощена система інженерних загороджень тощо", – сказав генерал. І коли ти порушуєш або не виконуєш дію, а звітуєш, що ти це зробив, а насправді це не зроблено, звичайно, за це треба відповідати. Олександр Сирський зазначив, що командирів міняють тоді, коли бригада не виконує бойові завдання, не утримує території. І головний критерій – коли у командира є великі втрати в особовому складі. Ми не можемо тримати командира, який просто кидає в бій своїх солдатів, де вони гинуть, Щодо проблеми з фіктивністю звітів головнокомандувач ЗСУ наголосив, що треба перевіряти наявність особового складу. "Розумієте, у чому проблема? Чому показують більше людей на передньому краї, а насправді їх менше? Ну, не всі. Певна частина. Щоб мати можливість махінацій з тими людьми. Ви ж знаєте, скільки солдат отримує на передньому краї, і який є спосіб заробити грошей. Тобто показати, що він знаходиться тут, а він насправді взагалі десь там. І це один з напрямків, за яким постійно ведеться робота. Не буду озвучувати цифри, але це проблема", – зауважив Сирський. Олександр Сирський зазначив, що коли Верховна Рада порушувала минулого року питання, щоб включити в закон про мобілізацію питання демобілізації й надати можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки, тоді українське командування порахувало, що у квітні цього року з усієї кількості угруповання, яке було у нас на фронті, близько 350 тисяч звільнилися б одразу. Фактично тоді ми втратили б третину армії. Водночас генерал зауважив, що всі цифри, які стосуються мобілізації, – конфіденційні. Адже скажеш одну цифру, а ворог швиденько порахує. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ситуація із самовільним залишенням частини змінилася. Військовослужбовців почало повертатися, значно більше, і багато з них дуже якісно воюють, показують непогані результати. Деякі підрозділи, за даними Сирського, майже наполовину укомплектовані якраз тими військовослужбовцями, які самовільно залишали частини. Повернулися до армії після СЗЧ тисячі наших військових. За даними Олександра Сирського, корейці продовжують прибувати в Росію для війни проти України. Як мінімум було вже дві хвилі їх навчання та поповнення. Їх активно застосовували в боях на Курщині, вони складали основу якраз наступальних угруповань. Зазнавали значних втрат, тому що наступали й використовували стару радянську тактику, Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що зараз спостерігається вдосконалення їхньої підготовки, озброєння, екіпірування. Вони вже фактично перейшли на стандарти російської армії. І продовжують застосовуватися. Зупинити прибуття солдатів КНДР на фронт можна лише фізично. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що цифра у 30 тисяч людей необхідних для потреб фронту, яку назвав Володимир Зеленський, дійсно те число, якого потрібно дотримуватися. Ворог щомісяця збільшує численність своїх Збройних сил на 8 – 9 тисяч шляхом контрактників. В деяких регіонах вартість контракту сягає 40 тисяч доларів. А гроші для них – завжди стимул, Загальна чисельність угруповань ворога, залученого у бойових діях, становить близько 623 000. Ще на початок року воно становило 603 000. Олександр Сирський сказав, що українській армії вдалося знищити декілька місць зберігання і збирання "Шахедів", що також вплинуло на загальну кількість їх застосувань. Ми завдали низки успішних ударів по аеродромах, і противник змушений був дислокувати, перемістити свою авіацію вглиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100 – 150 кілометрів, тепер це 200 – 300 кілометрів – Енгельс, Шайковка, Він нагадав, що декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3, який якраз тільки приземлився – і наш дрон його вразив. Вартість повітряного судна – близько 100 мільйонів доларів США. "Російський флот фактично зачинений у Новоросійську. Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно перебувають під загрозою наших ударів", – зауважив Сирський. Окрім того, система протиповітряної оборони ворога – також один із напрямків ураження під час "діпстрайку", що значно знижує їхні потужності і самої системи протиповітряної оборони, і системи виявлення наших засобів повітряного нападу. Також Сирський зазначив, що у deepstrike наші військові вже перейшли цифру 1 700 кілометрів. Головнокомандувач ЗСУ сказав, що за один день українським військовим вдалося проснулися вглиб на 12 кілометрів, розгромити всі прикордонні частини, подолати прикордонну смугу. До речі, смуга вдовж кордону була дуже потужно збудована. Ми змогли проробити проходи в їхніх загородженнях тільки близько 12 години дня, Також на той момент у ворога не було дронів на оптоволокні, а кількість наших дронів переважала, тож вдалося скоординувати підрозділи БпЛА з діями штурмових підрозділів. До речі, тоді, як сказав Сирський, вперше про себе заявили штурмові батальйони. Вони показали свою високу ефективність. За словами Сирського, спочатку про наступ на Курщину знало 4 людини, потім, звичайно, знали командири вже безпосередньо за 2 тижні до наступальних дій. Але це, як зазначив генерал, потребувало дуже детальної, ретельної підготовки. Зокрема, підготовки особового складу, тому що перейти державний кордон, як виявилося, це теж для деяких був своєрідний такий моральний бар'єр. Напередодні наступу, я буквально об'їздив всі підрозділи, роти, зустрівся з солдатами та кожному розповів, для чого ми туди йдемо і чому саме тут. Бо були навіть командири, які ставили питання, чи це законно, Олександр Сирський нагадав, що влітку минулого року ситуація була дуже критична для нас, адже ворог розпочав наступальну операцію і планував іти на двох напрямках – Харківському і Сумському. Ситуація була критична, і в цих умовах треба було зробити щось таке, щоб максимально послабити натиск ворога. І тоді, власне, народилася ідея провести свій контрнаступ там, де противник цього не очікує і де він найслабший, Генерал наголосив, що наші військові та розвідка детально вивчили ситуацію і прийшли до висновку, що якраз там, де противник планував наступати на Сумщину і в наслідок того, що перекинув всі свої частини на Харківський напрямок, у нього залишились тільки підрозділи, які прикривали державний кордон або ті, які перебували в глибині для виконання якихось окремих завдань. Після цього був розпочатий наступ 6 серпня.Головне, за словами Сирського, Україні вдалося все це зберегти в таємниці. Ніхто не знав про цю операцію. Головнокомандувач ЗСУ прокоментував слова Валерія Залужного з 2023 року, що війна зайшла у глухий кут. За словами Сирського, після цієї оцінки був уже Курський наступ. І фактично він повністю відтворив ту наступальну операцію, яка була у Харкові. Тож просування є з обох сторін, і це точно не глухий кут. Олександр Сирський заявив, що із великого розслідування The New York Times він дізнався багато нового, що він нібито казав і робив. За словами головнокомандувача ЗСУ, кожен український офіцер та генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що написане у цій статті не відповідає дійсності. Ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали 5 бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені, Задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані. Як зазначив Сирський, розрахунок цієї операції був на несподіванку, на те, що ми такими сміливими діями проб'ємо оборону противника. Але тоді, на жаль, не вистачило сил та засобів. За оцінками головнокомандувача ЗСУ, цей процес протягом останнього року дуже швидко просунувся вперед. Сирський вважає, що цей рік також дасть Україні значний поштовх у виробництві озброєння, тому що наша держава увійшла у форсажний режим роботи. Сирський підкреслив, що підтримка партнерів, звичайно, має вирішальну роль, особливо з боку США. Але зараз допомога з боку Сполучених Штатів зменшилась, основна допомога йде від наших партнерів у Європі. Але ж ми повинні розраховувати й на власні сили. І ми маємо успіхи у виробництві артилерії. Доволі суттєві успіхи у РЕБі. Ми прогресуємо – вже партнери вивчають наш досвід, Зокрема, одним із таких напрямків є наші вітчизняні безпілотники. Головнокомандувач ЗСУ сказав, що слова Володимира Зеленського в інтерв'ю журналістам про підготовку наступу ворога у Сумській та Харківській області дійсно є правдивими. Ба більше, генерал наголосив, що цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, наші військові спостерігають збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Олександр Сирський сказав, що після серії дуже вдалих ударів в межах операції deepstrike цифра використаних артилерійських снарядів у противника на добу зменшилась майже вдвічі. Щоденно росіяни витрачали близько 40 і більше тисяч боєприпасів. А після наших ударів цифра різко змінилася і коливається на рівні 23, хоча зараз трохи поповзла вгору – на рівні 27 – 28 тисяч. Олександр Сирський заявив, що масштабні навчання "Захід-2025", які проводить зараз Білорусь та Росія, мають на меті приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ, Власне, так розпочиналося й повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Тож подальші навчання Білорусі та Росії восени 2025 року також слід сприймати серйозно та відповідно готуватися.
Коли вдасться наростити власні можливості щодо оптоволоконних FPV
– резюмував Олександр Сирський.
Який мобілізаційний ресурс у ворога
Що сказав Сирський про справу проти Галушкіна, Лапіна та Горбенка
– нагадав Сирський.
Сирський розповів про часті зміни у командуванні
– сказав генерал.
Сирський висловився про демобілізацію
Чи покращилась ситуація з СЗЧ
Чи продовжують війська з КНДР прибувати в Росію
– пояснив генерал.
Яку кількість людей треба мобілізувати на фронт
– сказав Сирський.
Які успіхи українських "діпстрайків" по ворогу
– пояснив генерал.
За скільки вдалося просунутися на Курщині за першу добу операції
– пояснив генерал.
Скільки людей спочатку знали про наступ на Курщину
– сказав Олександр Сирський.
Як з'явилася ідея з Курською операцією
– сказав головнокомандувач ЗСУ.
Чи дійсно війна зайшла у глухий кут
Сирський прокоментував статтю NYT про провал контрнаступу
– сказав генерал.
Скільки часу треба Україні, щоб покладатися у зброї лише на себе
Чи є у партнерів сили та засоби, щоб змінити стратегічну обстановку на фронті на нашу користь
– сказав головнокомандувач ЗСУ.
Наступ на Сумщину та Харківщину вже фактично розпочався
Як удари ЗСУ по ворогу вплинули на співвідношення боєприпасів на фронті
Чи можливий наступ з боку Білорусі
– сказав генерал.
Сподіваюся, що, можливо, за місяць – два – три ми зможемо значно наростити кількість оптоволоконних FPV, що практично позбавлять ворога переваг, які він має наразі,
Олександр Сирський зазначив, що підготовлений мобілізаційний ресурс противника – тих, хто проходив військову службу, військову підготовку, складає близько 5 мільйонів осіб. А мобілізаційний ресурс загалом – 20 мільйонів.
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що ситуація з Юрієм Галушкіним (екскомандувачем оперативно-тактичного угруповання "Харків"), Артуром Горбенком (командиром 125 окремої бригади ТрО) і Іллею Лапіним дуже непроста. Тому що кожен військовослужбовець і кожен начальник відповідає за свої дії.
Якщо ти отримав бойове розпорядження, ти зобов'язаний його виконати. Тому що невиконання бойового розпорядження – це злочин,
І коли ставлять завдання, наприклад, провести мінування, виставити мінні поля, провести інженерне обладнання, встановити мінно-вибухове чи невибухове загородження, провести обладнання позицій, перевірити організацію системи вогню, тобто виїхати. Тим більше на напрямку, де ми вже знали, що противник буде наступати.
"Командир цього угруповання отримав від мене завдання і мені звітував. Усно. А потім ще надавав письмові звіти про те, що от таке завдання, бойове розпорядження виконане. Тобто перевірено, організовано, виставлено, проведено мінування, нарощена система інженерних загороджень тощо", – сказав генерал.
І коли ти порушуєш або не виконуєш дію, а звітуєш, що ти це зробив, а насправді це не зроблено, звичайно, за це треба відповідати.
Олександр Сирський зазначив, що командирів міняють тоді, коли бригада не виконує бойові завдання, не утримує території. І головний критерій – коли у командира є великі втрати в особовому складі.
Ми не можемо тримати командира, який просто кидає в бій своїх солдатів, де вони гинуть,
Щодо проблеми з фіктивністю звітів головнокомандувач ЗСУ наголосив, що треба перевіряти наявність особового складу.
"Розумієте, у чому проблема? Чому показують більше людей на передньому краї, а насправді їх менше? Ну, не всі. Певна частина. Щоб мати можливість махінацій з тими людьми. Ви ж знаєте, скільки солдат отримує на передньому краї, і який є спосіб заробити грошей. Тобто показати, що він знаходиться тут, а він насправді взагалі десь там. І це один з напрямків, за яким постійно ведеться робота. Не буду озвучувати цифри, але це проблема", – зауважив Сирський.
Олександр Сирський зазначив, що коли Верховна Рада порушувала минулого року питання, щоб включити в закон про мобілізацію питання демобілізації й надати можливість демобілізуватися тим, хто відслужив три роки, тоді українське командування порахувало, що у квітні цього року з усієї кількості угруповання, яке було у нас на фронті, близько 350 тисяч звільнилися б одразу.
Фактично тоді ми втратили б третину армії.
Водночас генерал зауважив, що всі цифри, які стосуються мобілізації, – конфіденційні. Адже скажеш одну цифру, а ворог швиденько порахує.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ситуація із самовільним залишенням частини змінилася. Військовослужбовців почало повертатися, значно більше, і багато з них дуже якісно воюють, показують непогані результати.
Деякі підрозділи, за даними Сирського, майже наполовину укомплектовані якраз тими військовослужбовцями, які самовільно залишали частини.
Повернулися до армії після СЗЧ тисячі наших військових.
За даними Олександра Сирського, корейці продовжують прибувати в Росію для війни проти України. Як мінімум було вже дві хвилі їх навчання та поповнення.
Їх активно застосовували в боях на Курщині, вони складали основу якраз наступальних угруповань. Зазнавали значних втрат, тому що наступали й використовували стару радянську тактику,
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що зараз спостерігається вдосконалення їхньої підготовки, озброєння, екіпірування. Вони вже фактично перейшли на стандарти російської армії. І продовжують застосовуватися.
Зупинити прибуття солдатів КНДР на фронт можна лише фізично.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що цифра у 30 тисяч людей необхідних для потреб фронту, яку назвав Володимир Зеленський, дійсно те число, якого потрібно дотримуватися.
Ворог щомісяця збільшує численність своїх Збройних сил на 8 – 9 тисяч шляхом контрактників. В деяких регіонах вартість контракту сягає 40 тисяч доларів. А гроші для них – завжди стимул,
Загальна чисельність угруповань ворога, залученого у бойових діях, становить близько 623 000. Ще на початок року воно становило 603 000.
Олександр Сирський сказав, що українській армії вдалося знищити декілька місць зберігання і збирання "Шахедів", що також вплинуло на загальну кількість їх застосувань.
Ми завдали низки успішних ударів по аеродромах, і противник змушений був дислокувати, перемістити свою авіацію вглиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100 – 150 кілометрів, тепер це 200 – 300 кілометрів – Енгельс, Шайковка,
Він нагадав, що декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3, який якраз тільки приземлився – і наш дрон його вразив. Вартість повітряного судна – близько 100 мільйонів доларів США.
"Російський флот фактично зачинений у Новоросійську. Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно перебувають під загрозою наших ударів", – зауважив Сирський.
Окрім того, система протиповітряної оборони ворога – також один із напрямків ураження під час "діпстрайку", що значно знижує їхні потужності і самої системи протиповітряної оборони, і системи виявлення наших засобів повітряного нападу.
Також Сирський зазначив, що у deepstrike наші військові вже перейшли цифру 1 700 кілометрів.
Головнокомандувач ЗСУ сказав, що за один день українським військовим вдалося проснулися вглиб на 12 кілометрів, розгромити всі прикордонні частини, подолати прикордонну смугу.
До речі, смуга вдовж кордону була дуже потужно збудована. Ми змогли проробити проходи в їхніх загородженнях тільки близько 12 години дня,
Також на той момент у ворога не було дронів на оптоволокні, а кількість наших дронів переважала, тож вдалося скоординувати підрозділи БпЛА з діями штурмових підрозділів.
До речі, тоді, як сказав Сирський, вперше про себе заявили штурмові батальйони. Вони показали свою високу ефективність.
За словами Сирського, спочатку про наступ на Курщину знало 4 людини, потім, звичайно, знали командири вже безпосередньо за 2 тижні до наступальних дій.
Але це, як зазначив генерал, потребувало дуже детальної, ретельної підготовки. Зокрема, підготовки особового складу, тому що перейти державний кордон, як виявилося, це теж для деяких був своєрідний такий моральний бар'єр.
Напередодні наступу, я буквально об'їздив всі підрозділи, роти, зустрівся з солдатами та кожному розповів, для чого ми туди йдемо і чому саме тут. Бо були навіть командири, які ставили питання, чи це законно,
Олександр Сирський нагадав, що влітку минулого року ситуація була дуже критична для нас, адже ворог розпочав наступальну операцію і планував іти на двох напрямках – Харківському і Сумському.
Ситуація була критична, і в цих умовах треба було зробити щось таке, щоб максимально послабити натиск ворога. І тоді, власне, народилася ідея провести свій контрнаступ там, де противник цього не очікує і де він найслабший,
Генерал наголосив, що наші військові та розвідка детально вивчили ситуацію і прийшли до висновку, що якраз там, де противник планував наступати на Сумщину і в наслідок того, що перекинув всі свої частини на Харківський напрямок, у нього залишились тільки підрозділи, які прикривали державний кордон або ті, які перебували в глибині для виконання якихось окремих завдань.
Після цього був розпочатий наступ 6 серпня.Головне, за словами Сирського, Україні вдалося все це зберегти в таємниці. Ніхто не знав про цю операцію.
Головнокомандувач ЗСУ прокоментував слова Валерія Залужного з 2023 року, що війна зайшла у глухий кут. За словами Сирського, після цієї оцінки був уже Курський наступ. І фактично він повністю відтворив ту наступальну операцію, яка була у Харкові.
Тож просування є з обох сторін, і це точно не глухий кут.
Олександр Сирський заявив, що із великого розслідування The New York Times він дізнався багато нового, що він нібито казав і робив.
За словами головнокомандувача ЗСУ, кожен український офіцер та генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що написане у цій статті не відповідає дійсності.
Ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали 5 бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені,
Задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані.
Як зазначив Сирський, розрахунок цієї операції був на несподіванку, на те, що ми такими сміливими діями проб'ємо оборону противника. Але тоді, на жаль, не вистачило сил та засобів.
За оцінками головнокомандувача ЗСУ, цей процес протягом останнього року дуже швидко просунувся вперед.
Сирський вважає, що цей рік також дасть Україні значний поштовх у виробництві озброєння, тому що наша держава увійшла у форсажний режим роботи.
Сирський підкреслив, що підтримка партнерів, звичайно, має вирішальну роль, особливо з боку США. Але зараз допомога з боку Сполучених Штатів зменшилась, основна допомога йде від наших партнерів у Європі.
Але ж ми повинні розраховувати й на власні сили. І ми маємо успіхи у виробництві артилерії. Доволі суттєві успіхи у РЕБі. Ми прогресуємо – вже партнери вивчають наш досвід,
Зокрема, одним із таких напрямків є наші вітчизняні безпілотники.
Головнокомандувач ЗСУ сказав, що слова Володимира Зеленського в інтерв'ю журналістам про підготовку наступу ворога у Сумській та Харківській області дійсно є правдивими.
Ба більше, генерал наголосив, що цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, наші військові спостерігають збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.
Олександр Сирський сказав, що після серії дуже вдалих ударів в межах операції deepstrike цифра використаних артилерійських снарядів у противника на добу зменшилась майже вдвічі.
Щоденно росіяни витрачали близько 40 і більше тисяч боєприпасів. А після наших ударів цифра різко змінилася і коливається на рівні 23, хоча зараз трохи поповзла вгору – на рівні 27 – 28 тисяч.
Олександр Сирський заявив, що масштабні навчання "Захід-2025", які проводить зараз Білорусь та Росія, мають на меті приховане створення угруповань наступальних військ.
Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ,
Власне, так розпочиналося й повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Тож подальші навчання Білорусі та Росії восени 2025 року також слід сприймати серйозно та відповідно готуватися.