Наступ на Сумщину, мобілізація і втрати ворога: головне з великого інтерв'ю Олександра Сирського

Олександр Сирський дав велике інтерв'ю виданню "Лівий берег". Під час розмови головнокомандувач ЗСУ торкнувся тем мобілізації, наступів ворога на Сумщину та Харківщину, а також ворожих втрат.

Що ще сказав Олександр Сирський в інтерв'ю для LB.ua та які заяви зробив – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області, – Сирський

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