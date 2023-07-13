Як працюють українські воїни та їхні "пташки" на нулі: захопливе відео

Олександр Сирський показав українцям, як працюють наші захисники та їхні "пташки" на нулі. Людей познайомили з Романом (позивний "Халк").

Роман захищає Україну у складі 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Герой мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення.

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Наразі Роман з побратимами ефективно знищують техніку, живу силу та укріплення російських окупантів на землі, а також – з повітря. Зокрема, Роман працює з дронами, якими знищують російських окупантів. Зокрема, FPV-камікадзе.

БПЛА виконують роль "бомбардувальників", скидаючи вибухівку, а також камікадзе, що летять в один кінець – фатальний для російського ворога,

– мовиться у повідомленні.

Як працюють українські герої на нулі: дивіться відео

Що кажуть у Міноборони

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – розповіла, що воїни ЗСУ мають успіх на Сході та Півдні. Упродовж останнього часу українські герої суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Кількість ворожих обстрілів зменшилася через те, що вдалося знищити чимало ворожих складів. Ворогу завдають колосальних втрат. Щодня ліквідовувати вдається сотні окупантів.