Перспективи контрнаступу, мобілізація й успіхи на Сумщині: головне із заяв Сирського ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поспілкувався з журналістами стосовно низки нагальних питань, зокрема розповів про актуальну ситуацію на фронті.

Ключові заяви та головні тези українського генерала під час спілкування з представниками ЗМІ – розповідає 24 Канал.

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Що заявив Сирський журналістам