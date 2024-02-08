"На кожну отруту знайдеться протиотрута": по-справжньому сильні цитати Сирського про війну
Генерал-полковник Олександр Сирський 8 лютого став новим Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він замінив на посаді Валерія Залужного.
Цитати нового Головнокомандувача Олександра Сирського про війну – зібрав 24 Канал.
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Сирський про війну
Олександр Сирський зазначав, що війна — це складний та важкий шлях, але "ми повинні його пройти заради наших дітей, їхнього щасливого майбутнього, збереження та розквіту нашої держави".
Що говорив Сирський про війну:
- "Наші військовослужбовці відчувають, скажімо так, жагу перемоги. Вони розуміють, що вони рухаються вперед, попри те, що вони рухаються постійно з боями".
- "Ви знаєте, ніколи не буває достатньо ані військ, ані озброєння, ані боєприпасів".
Кожен хоче миттєво і одразу досягти великої перемоги. І ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод,
– казав Сирський
- "На жаль, така наша жорстока реальність. Але ми дуже ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед".
Сирський про українські землі
Олександр Сирський принциповий у поверненні українських земель – зокрема, щодо оборони Бахмута. Для нього це справа честі, бо там українці втратили багато побратимів, багато військовослужбовців загинуло, коли обороняли Бахмут.
Ми знаємо, я знаю, яке це було дійсно чудове місто. Це було квітуче місто. А зараз це просто мертве місто, це руїни майже суцільні. І тому ми просто зобов'язані його повернути,
– казав Сирський.
Сирський про ворога
Він переконаний, що "не можна досягти перемоги тільки обороняючись". Водночас Сирський наголошує, що не варто зневажати ворога:
- "Росіяни не ідіоти. Вони не є слабкими. Кожен, хто недооцінює, приречений на поразку"
- "Противник чинить опір. Доволі часто стійкий опір. Але ж вони ведуть загарбницьку війну і добре, що частина їхніх військовослужбовців почала розуміти це".
- "Ми уважно вивчаємо противника. І на кожну отруту знайдеться протиотрута".
Звільнення Залужного
- Зазначимо, що 8 лютого Володимир Зеленський та Валерій Залужний провели зустріч щодо оновлення в українській армії. Згодом стало відомо про відставку Залужного. Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський
- Володимир Зеленський зазначив. що Сирський має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції.
- До керівництва Збройними Силами приступає нова управлінська команда – команда перезавантаження.