Ворог намагається прикрити свої провали, – Сирський відреагував на фейк про "взяття Бахмута"

Український Бахмут, де точаться найзапекліші бої, окупанти намагаються захопити ось уже декілька місяців. Неспроможні зламати українців, вони один за одним створюють фейки. Так, голова ПВК "Вагнера" Пригожин навіть заявив, що його найманці от-от захоплять місто, адже вони нібито захопили міську адміністрацію Бахмута.

Однак генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зруйнував міф про взяття окупантами міста-фортеці. Він підкреслив, що насправді ворог фейками намагається прикрити свої провали.

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Окупанти насправді слабшають

Олександр Сирський наголосив, що постійно працює з підрозділами, які виконують завдання на самих гарячих точках передової. Зокрема, він особисто зустрівся з солдатами та командирами на Бахмутському напрямку, які "зруйнували міф про непереможність вагнерівців та російських десантників".

Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому, що вдала робота Збройних сил України спростовує всі старання російських пропагандистів,

– підкреслив він.

Також він наголосив, що від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, залежить рух вперед всієї української армії.

Що наговорив Пригожин

Ввечері 2 квітня очільник вагнерівців Пригожин записав відео, де заявив, що його найманці "юридично взяли Бахмут". Такого висновку російський окупант дійшов тому, що буцімто зміг вивісити російський прапор над адміністрацією міста.

Пригожин заявив, що вагнерівці захопили Бахмут: відео

Однак захоплення українського міста заперечив й речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Заяви вагнерівців він назвав черговою брехнею.

Бахмут – український, і вони (росіяни – 24 Канал) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити,

– сказав він.

Череватий наголосив, що росіяни підняли прапор "над якимось унітазом", причепили його збоку невідомо чого і сказали, що захопили місто. "Ну добре, нехай думають, що забрали", – прокоментував речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Військовий експерт Андрій Крамаров натомість підкреслив, що заява Пригожина, що він от-от захопить місто, уже чи не третя за ліком. Проте в жодному міжнародному нормативно-правовому документі не зазначено, що захоплення адміністрації означає захоплення міста. "Все лише в його фантазіях", – сказав він.