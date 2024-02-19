Добровільно став на захист України: загинув військовий з Волині Олександр Смолярчук

Війна, яку Росія розпочала проти України, продовжує забирати життя найкращих синів та доньок нашої держави. Так, боротьба проти загарбників забрала життя військовослужбовця Олександра Смолярчука.

Український захисник поліг у бою в Куп'янську. Про втрату сповістили в Любомльській територіальній громаді.

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Що відомо про захисника України

Український військовий Олександр Смолярчук був мешканцем міста Любомль Волинської області. Раніше волинянин обіймав посаду начальника карного розшуку райвідділу поліції.

Відомо, що пішов до ЗСУ Олександр Смолярчук добровольцем.

Хоробрий воїн поліг 17 лютого в Куп'янську на Харківщині, мужньо виконавши свій військовий обов'язок, йдеться в повідомленні громади.

Загиблий захисник Олександр Смолярчук народився 1982 року. Він був начальником відділення організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності Військової служби правопорядку в гарнізонах Луцького зонального відділу Військової служби правопорядку військової частини А0583.

Саша від рядового строкової служби дійшов до начальника карного розшуку Любомильського райвідділу поліції, мав спеціальне звання майор. Звільнившись з лав поліції, присвятив себе родині. З початком повномасштабного вторгнення офіцерських посад для нього не знайшлось. Саша прийняв чоловіче рішення та добровільно пішов у ЗСУ на посаду сержанта, не розповідаючи байки про те, що це йому не личить,

– розповів друг загиблого.

Друг захисника України наголосив, що Олександр був справжнім патріотом і високопрофесійним офіцером. Відомо, що у Героя залишилися батьки, дружина та діти.

Полягли в бою за Україну

Боротьба проти ворога забрала життя реконструктора Романа Кулика. Боєць служив у десантно-штурмових військах, а також був волонтером.

У бою з окупантами загинув 19-річний Назар Янкевич. Юний Герой загинув 12 лютого 2024 року в районі Авдіївки під час виконання бойового завдання.

Життя за рідну країну віддав Владислав Шестов. Захисник був родом з села Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області. Герою було 22 роки, коли він загинув на фронті у протистоянні російським загарбникам.

також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України.