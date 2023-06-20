Виліз на вантажний потяг, щоб зробити фото: підліток помер у лікарні після удару струмом
Джерело:Калинівська дитяча музична школа
У Львівській лікарні помер 14 річний підліток з Вінниччини – Олександр Сорокін. Він намагався зробити фото на вагоні вантажного потягу, але дитину ударило струмом.
Хлопець жив у Калинівській громаді, що у Вінницькій області. Після отриманих травм його перевезли до лікарні у Львів.
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Хотів зробити фото на потязі
Олександр 16 червня близько о 21:00 виліз на вагон вантажного потягу для того, аби зробити фото. Проте коли він був на даху – підлітка уразило струмом. Як наслідок – дитина отримала 70% опіків тіла.
Спочатку хлопця привезли до місцевої лікарні, проте пізніше – транспортували у Львів.
Про смерть повідомили у музичній школі, де навчався Олександр.
Колектив школи глибоко сумує з приводу трагічної смерті учня школи, Сорокіна Саші. Словами не можна передати весь біль і смуток. Як страшний сон! Прийміть щирі співчуття! Хай Господь прийме його світлу душу у Царстві Своєму! Вічна пам'ять,
– мовиться у повідомленні.
Олександр часто виступав у музичній школі. До слова, останній такий захід, у якому брав участь хлопець, проходив 3 червня. Це була благодійна культурно-мистецька акція "Країна щасливих дітей".
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