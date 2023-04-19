Назавжди 32: у боях на Бахмутському напрямку загинув учасник одеського Майдану

Боронячи Україну від російських загарбників загинув військовослужбовець з Одеської області Олександр Станков – позивний "Перун". Боєць отримав несумісне із життям поранення на Бахмутському напрямку.

Військовий ще до початку повномасштабної вторгнення боровся за суверенну Україну. Про загибель "Перуна" 18 квітня повідомив друг загиблого Олександр Вінницький.

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Обставини загибелі героя

Військовий загинув 17 квітня на Бахмутському напрямку. Він перебував у лавах Третьої окремої штурмової бригади. Йому було 32 роки.



Олександр воював проти ворога на Бахмутському напрямку / Фото з соцмереж

З початку повномасштабного вторгнення він став на захист України, проте просто бути у Збройних силах йому було замало. Олександр перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади, усвідомлюючи, що ця бригада буде на передньому краї фронту.

Він був добрим, щирим і справедливим хлопцем. Україна втратила одного з найкращих своїх синів… Тиждень тому ти написав: "Ми повернемося зі щитом чи на щиті". На жаль, ти повернувся на щиті,

– написав друг загиблого.

Що відомо про Олександра Станкова

Олександр Станков був активним членом патріотичного руху Одеси, а також членом одеської "Свободи". Брав участь у Революції Гідності, в одеському Майдані, в подіях 2 травня 2014 року в Одесі.



Олександр був відомим в Одесі активістом / Фото з соцмереж



Олександр був учасником Одеського майдану / Фото з соцмереж

Дата і місце прощання з загиблим воїном поки що невідомі.

24 Канал висловлює співчуття рідним та друзям Олександра Станкова! Вічна пам'ять герою!