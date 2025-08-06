6 серпня 2025 року Бюро економічної безпеки нарешті отримало свого голову. Ним став Олександр Цивінський – детектив НАБУ з багаторічним стажем, кандидатуру якого незалежна комісія затвердила ще наприкінці червня.

Призначення Цивінського супроводжувалося гучним скандалом та спробами зірвати конкурс. Що відомо про нового очільника Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського і чому його кандидатура зіткнулася з тиском, розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Я мушу все з'ясувати": інтерв'ю Цивінського про БЕБ, перевірку СБУ та громадянство батька

Робота Цивінського у правоохоронних органах

Олександр Цивінський має більш як 20-річний досвід у правоохоронних органах. Свою кар'єру новий голова БЕБ почав у 2003 році, як слідчий в Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. Протягом наступних 12 років просунувся кар'єрними сходинками аж до заступника начальника відділу.

У 2015 році Цивінський покинув структуру МВС, отримавши посаду детектива у новоствореному незалежному органі – Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Згодом за результатами конкурсу призначений спочатку на посаду старшого детектива та надалі на посаду старшого детектива керівника відділу.

За десятиріччя роботи на рахунку Цивінського кілька гучних операцій. Зокрема, він керував операцією "Чисте місто", завдяки якій вдалося викрити корупцію столичних посадовців, у земельній та бюджетній сферах Києва.

Крім того, новий голова БЕБ очолював слідчу групу, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого звинувачували у привласненні активів, пов’язаних із бізнес-структурами Сергія Курченка.

Олександр Цивінський 20 років у правоохоронних органах / Фото НАБУ

Свого часу Олександр Цивінський брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади. Зокрема, детектив став фіналістом конкурсу на посаду голови НАБУ, але посаду не отримав. Проте головним у його біографії став саме конкурс на посаду голови БЕБ. Дивіться також Антикорупційна вертикаль в Україні: що таке НАБУ та САП та чим відрізняється від ДБР і БЕБ Скандальний конкурс на голову БЕБ

У 2024 році уряд ухвалив рішення про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), створеного лише у 2021 році. Причина – невиправдані очікування.

Спеціальна комісія, яка мала відібрати до двох кандидатів на посаду голови і рекомендувати їх прем’єр-міністру, складалася з 6 членів. Трьох обирали партнери, а ще трьох запропонував уряд – але саме у міжнародників було переважне право голосу.

Зрештою, саме це стало вирішальним: 24 червня 2025 року Олександр Цивінський переміг у конкурсі на посаду керівника Бюро економічної безпеки, отримавши одностайну підтримку партнерів. Далі за регламентом протягом 10 днів призначення Цивінського мав погодити уряд.

Проте Кабмін відмовився призначати Олександра Цивінського на посаду, хоча взагалі не мав такої опції. Рішення пояснили тим, що отримали від СБУ певні матеріали щодо переможця конкурсу, які "стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки" і натякнули подати не більш ніж дві кандидатури, "які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включно з безпековими критеріями".

Як виявилося, уряд "збентежило", що батько Цивінського має російське громадянство. Хоча це не було таємницею – про це новий голова БЕБ повідомляв ще у 2023 році, коли брав участь у конкурсі на посаду очільника НАБУ. Тоді ж він зазначав, що батько покинув родину, коли Олександр ще був малим – Цивінський не спілкується з батьком вже багато років. Крім того, працюючи у НАБУ посадовець проходив всі необхідні перевірки та мав доступ до державної таємниці.

Призначення Цивінського висіло у повітрі / Фото УП

Вочевидь, Кабмін це не переконало, а конкурсна комісія відмовилася подавати іншу кандидатуру. Питання Цивінського повисло у повітрі – аж до скандальної ліквідації незалежності НАБУ і САП.

Після протестів, вочевидь, партнери стали більш гостро реагувати на порушення домовленостей. Вже після повернення повноважень НАБУ і САП прем'єр-міністрка Юлія Свириденко оголосила і про перезавантаження митниці та про призначення голови БЕБ – реформи, що є основними для подальшого отримання міжнародної допомоги.

Довідка! Заповнення посади директора БЕБ до 31 липня було умовою продовження надання допомоги з боку МВФ в межах чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів, яка стартувала у 2023 році.

1 серпня 2025 року, тобто більш як за місяць після завершення конкурсу, Юлія Свириденко повідомила, що уряд отримав результати додаткових перевірок. Прем'єрка провела зустріч з Цивінським за результатом якої вони домовилися, що кандидат на посаду голови БЕБ пройде поліграф.

Домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі,

– сказала вона.

Вже наступного тижня Олександр Цивінський успішно пройшов поліграф. Уряд офіційно підтримав його кандидатуру як голову Бюро економічної безпеки.

Особисте життя та декларація Олександра Цивінського

Олександр Цивінський одружений із 2004 року і має двох синів – 17 і 12 років. Дружина Цивінського – Мар’яна – психолог і судовий експерт, проводить експертизи у кримінальних провадженнях.

У своїй декларації за 2024 рік Цивінський вказав, що заробив більш як 2,3 мільйона гривень як детектив НАБУ. Його дружина заробила більш як 2 мільйони гривень від підприємницької діяльності.

Родина задекларувала будинок площею 240,1 квадратного метра, квартиру площею 102,1 квадратного метра та земельну ділянку площею 593 квадратних метри. Також сім'я орендує ще одну квартиру.

Олександр та Мар'яна Цивінські мають 28 тисяч доларів готівкою, понад 250 тисяч гривень і 2 тисячі доларів на рахунках у банках. Крім того, дружина Цивінського задекларувала володіння криптовалютою.