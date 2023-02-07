Очолив каральні органи ворога: СБУ оголосила підозру в держзраді своєму ексголові

Служба безпеки зібрала докази на свого ексголову Олександра Якименка. Він співпрацює з російськими загарбниками на півдні України.

Колишній очільник СБУ Олександр Якименко з 2014 року переховувався в Росії через державну зраду. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

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Росіяни дали Якименку "посаду" на окупованій Херсонщині

Окупанти призначили зрадника керівником створеної Росією "державної служби безпеки у Херсонській області".

На цій "посаді" він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Для цього Якименко організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам.

У своїй злочинній діяльності він "підзвітний" кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи Росії в окупованих районах.

Саме він наказав зробити катівню в центрі Херсона

Під час окупації Херсона "посадовець" дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі росіяни облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян. Там з них "вибивали" зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати "амністію".

Катівня у центрі Херсона: фото СБУ

Таким чином керівник місцевої "філії" ФСБ та його спільники буквально заробляли на масових репресіях, а також робили "показники" перед російськими "кураторами".

За даними слідства, до лав окупаційного органу Олександр Якименко особисто залучив ще 8 зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів. Після звільнення Херсона "посадовець" разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Херсонської області і наразі саме там переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та 8 його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

статті 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні дії для притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.