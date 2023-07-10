Мав трьох малих дітей: на фронті загинув прикордонник з Сумщини

31-річний прикордонник Олександр Єрмоленко з позивним "Водолій" з Сумщини 5 липня загинув обороняючи нашу землю на Луганщині. Відомо, що в героя залишилося троє малих дітей.

Воїн так і не побачив маленьку донечку

Родом чоловік з Глухова. Він був досвідченим кадровим військовим.

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Неймовірно гірка втрата знову сколихнула нашу громаду, всю Глухівщину: у запеклій боротьбі із росіянами загинув Олександр Павлович Єрмоленко,

– мовиться у повідомленні міськради.

У Глухівській міськраді розповіли, що Єрмоленко закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, згодом служив у Державній прикордонній службі. Свого часу викладав артилерійську справу для тих, хто підвищував кваліфікацію.

Єрмоленко планував майбутню кар'єру, тому вирішив вступити на магістратуру до Національного аерокосмічного університету імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Побратими розповідають, що Олександр був цілеспрямований, розумний, відповідальний та товариський. До повномасштабної війни чоловік займався біатлоном і кікбоксингом, виступав на змаганнях різного рівня, тому його знає спортивна спільнота України.

Разом з дружиною Оленою боєць виховував трьох дітей:

синів віком 4 та 7 років;

двомісячну доньку.

Після народження донечки батько постійно був на фронті, тому бачив її лише по відеозв'язку.

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На початку вторгнення герой обороняв Київ

У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр із побратимами із Житомирського прикордонного загону захищали підступи до Києва. За проявлені сміливість і героїзм його нагородили орденом "За мужність".

Останні три місяці боєць воював на Луганщині. Єрмоленко був начальником мінометної прикордонної застави, командував групою реагування.

Це був грамотний, надійний командир. Він воював за свою Батьківщину, за майбутнє своїх дітей, мстився за усіх загиблих побратимів, тому як воїн не знав жалю до найманців кремлівського диктатора, нищив їх прицільним вогнем. 5 липня 2023 року загинув від смертельних поранень,

– зазначили у Глухівській міськраді.

Про дату поховання пообіцяли повідомити пізніше.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.