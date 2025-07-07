Кандидат на омбудсмена Завальський пояснив, чому обрали саме його

Актор і викладач Олександр Завальський, якого висунули кандидатом на посаду мовного омбудсмена, каже, що не знайомий із прем’єром Шмигалем, який нібито подав його кандидатуру. Він упевнений, що його обрали через багаторічну роботу для українізації.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його коментар для hromadske. Актор і викладач Олександр Завальський, якого висунули на посаду уповноваженого із захисту державної мови, заявив, що особисто не знайомий із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, хоча саме його кандидатуру нібито подав саме він.

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Завальський розповів про свою кандидатуру

В інтерв’ю Завальський припустив, що його могли обрати через активну позицію щодо українізації, яку він послідовно демонструє понад 40 років. Також він не виключає, що його кандидатуру могли рекомендувати з Міністерства культури.

Коментуючи звернення понад 30 відомих культурних діячів, які просили залишити на посаді попереднього омбудсмена Тараса Кременя, Завальський підкреслив, що підписанти висловились не проти нього особисто, а на підтримку роботи попередньої команди, адже бояться зупинки процесу українізації.

Існує острах, що процес українізації може спинитися чи взагалі повернути не в той бік. Скажу відповідально: цього не буде. Українізацію не спинити,

– сказав він.

Водночас кандидат вважає, що штрафи за порушення мовного закону мають залишитися, однак їх треба застосовувати не одразу, а після попередньої розмови з порушником.

Нагадаємо, Олександр Завальський – заслужений артист України, актор театру і кіно, доцент кафедри сценічної мови університету імені Карпенка-Карого та консультант з української мови на кількох телеканалах.