На Донеччині загинув київський поліцейський Олександр Завгородній

У бою поблизу Торецька 9 травня загинув київський поліцейський Олександр Завгородній. Ворог атакував позицію FPV-дронами, поранення виявилися смертельними.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Нацполіцію України. У боях за Україну поблизу Торецька 9 травня загинув стрілець полку поліції особливого призначення Олександр Завгородній.

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На фронті загинув поліцейський із Києва

Ворог атакував позицію FPV-дронами, поранення виявилися несумісними з життям.

42-річний Олександр був родом із Сум, до київського підрозділу поліції приєднався у 2024 році, а з лютого 2025-го ніс службу в районі бойових дій на Донеччині. Герой віддав життя, захищаючи Україну від російської агресії.

У нього залишились 10-річна донька, батько та брат. Побратими та колеги називають смерть Олександра важкою та непоправною втратою. Україна ніколи не забуде своїх Героїв.

До слова, український воїн Денис Беспалов загинув у бою, виконуючи бойове завдання біля Новоандріївки, Пологівського району.

Воїн служив водієм у протитанковому підрозділі та був похований у Чернівцях 6 травня.