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Олександр Порупа перейшов в МХК "Динамо"

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Олександр Порупа
Олександр Порупа / УХЛ

Офіційний сайт МХК "Динамо" повідомляє про те, що команда підписала контракт із захисником Олександром Порупою.

Минулий сезон Порупа провів у складі "Галицьких Левів", з якими зайняв п'яту сходинку в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги. У плей-офф команда з Новояворівська поступилася в двох поєдинках "Динамо".

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Також на рахунку у габаритного захисника 41 поєдинок у складі "Дженералз" і 21 матч за столичний "Рапід". У складі юніорської збірної України Олександр Порупа виступав на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В в 2013 році.

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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