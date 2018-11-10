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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Усик – Белью: де дивитися онлайн боксерський бій

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      Усик – Белью дивитися онлайн
      Усик – Белью дивитися онлайн

      У суботу, 10 листопада, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик проведе захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Суперником українця буде британець Тоні Белью. Цей бій можна буде переглянути в Україні.

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      Бій Усик – Белью в Україні покаже телеканал "Інтер". Початок програми "Великий бокс", в рамках якої і відбудеться трансляція поєдинку – о 22:30. Коли саме розпочнеться саме бій Усик – Белью – поки невідомо, адже в андеркарті бою будуть й інші поєдинки, у тому числі за участі українця Дмитра Митрофанова. Його суперником стане чемпіон Нідерландів в середній вазі Джино Кантерс.

      Варто зазначити, що телеканал "Інтер" доступний до перегляду і онлайн. Онлайн поєдинку Усик – Белью проведе і сайт 24 Каналу.

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      До слова, на вечір боксу продано майже усі квитки. Manchester Arena вміщує майже 21 тисячу глядачів, і 20 тисячі квитків вже придбані. Найдешевші коштували від 40 фунтів, і купити тепер їх можна у перекупників втричі дорожче. 

      Нагадаємо, бій Усик – Белью відбудеться у суботу, 10 листопада. Відео бою та результат – на сайті 24 Каналу.

       

       

      Теги: Спорт Олександр Усик Усик – Белью Бокс
      Джерело: 24 Канал
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