У суботу, 10 листопада, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик проведе захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Суперником українця буде британець Тоні Белью. Цей бій можна буде переглянути в Україні.

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Бій Усик – Белью в Україні покаже телеканал "Інтер". Початок програми "Великий бокс", в рамках якої і відбудеться трансляція поєдинку – о 22:30. Коли саме розпочнеться саме бій Усик – Белью – поки невідомо, адже в андеркарті бою будуть й інші поєдинки, у тому числі за участі українця Дмитра Митрофанова. Його суперником стане чемпіон Нідерландів в середній вазі Джино Кантерс.

Онлайн поєдинку Усик – Белью проведе і сайт 24 Каналу.

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До слова, на вечір боксу продано майже усі квитки. Manchester Arena вміщує майже 21 тисячу глядачів, і 20 тисячі квитків вже придбані. Найдешевші коштували від 40 фунтів, і купити тепер їх можна у перекупників втричі дорожче.

Нагадаємо, бій Усик – Белью відбудеться у суботу, 10 листопада. Відео бою та результат – на сайті 24 Каналу.