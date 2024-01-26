Мама і жінка шикували: у начальника управління поліції Києва знайшли незаконні мільйони

НАЗК викрило начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у столиці на корупції. У того "нізвідки" з'явилися мільйони.

Під час моніторингу життя посадовця експерти встановили, що його родина "жила не по кишені".

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Дорогі авто, землі та будинки

Так, НАЗК встановило, що поліцейський службовець набув необгрунтованих активів на майже 4 мільйони гривень.

До цієї суми входить:

авто Dodge Durango вартістю 697 тисяч гривень, яким розпоряджалася дружина поліцейського, а у 2022 році продала свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.

земельна ділянка площею 0,12 гектара у Київській області вартістю понад 3 мільйони гривень. Її у 2023 році на підставі довіреності від свекрухи придбала дружина посадовця.

Як виявилося, якщо сумувати заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини, то вони значно нижчі за вартість набутих активів.

Зазначимо, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.

Наразі відомо, що НАЗК направило матеріали стосовно службовця САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 гривень необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Дибова.

Нагадаємо, раніше у НАЗК заявили, що перевірять законність доходів президента "Енергоатома" Петра Котіна на підставі розслідування журналістів "Схем". У ньому йшлося, що теща посадовця має майно на мільйони гривень.

Так, розслідувачі встановили, що теща Петра Котіна придбала собі будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 мільйонів гривень, а також три ділянки землі у селі на Київщині за майже один мільйон.