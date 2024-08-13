"Треба брати і не паритися": з'явилися нові докази у справі про півмільйонний хабар Хейла

Вранці 12 серпня стало відомо, що СБУ та НАБУ затримали заступника міністра енергетики України Олександра Хейла на хабарі в пів мільйона доларів. У Служби безпеки з'явилися нові докази у його справі.

Зокрема, СБУ опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми. Власне, Хейло підозрюється в її організації.

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Про що говорили фігуранти справи

В опублікованих СБУ записах розмов фігуранти обговорюють свою корупційну схему.

"Треба брати і не паритися", – каже один зі спільників ексзаступника міністра про хабар.

В СБУ розповіли, що в обмін на хабар у 500 тисяч доларів ексзаступник міністра енергетики пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському,

– додали у Службі безпеки.

Затриманню Хейла сприяв міністр енергетики України. Чотирьох фігурантів справи уже затримано. Наразі всім їм обрано запобіжні заходи. Зокрема, Хейла відправили під варту із правом внесення застави у 25 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває.

СБУ опублікувала нові докази у справі Хейла: дивіться відео