ДБР проводить обшуки в ексміністра інфраструктури Кубракова, – джерела
Працівники Державного бюро розслідувань 11 липня проводять обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова. Слідчі дії тривають у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка.
Про це 24 Каналу розповіли обізнані джерела у правоохоронних органах.
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Що відомо про обшуки у Кубракова
За даними співрозмовника, вранці 11 липня слідчі ДБР проводять обшуки у в ексміністра інфраструктури Олександра Кубракова. Слідчі дії тривають в межах розслідування ймовірного шахрайства нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в держзраді.
За словами джерела, Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 мільйонів гривень нібито на закупівлю добрив у Білорусі. Сприяти у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.
Євгенію Шевченку оголосили підозру у держзраді
Євгенію Шевченку 14 листопада 2024 року було повідомлено про підозру у державній зраді. Слідство встановило, що у своїх виступах нардеп поширював російські наративи та висловлювання, що шкодили інформаційній безпеці України.
У червні 2025 року Офіс генпрокурора оголосив народному депутату Євгенію Шевченку нову підозру. Мовиться про державну зраду за події після повномасштабного вторгнення Росії.
Наразі Шевченку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нині нардеп перебуває у СІЗО.